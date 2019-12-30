Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин. Всего в вертолете Black Hawk были 13 человек, передает Reuters со ссылкой на Минобороны. Большинство числится пропавшим без вести, включая Шэнь Имина.
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В Тайване после вынужденной посадки вертолета нашли живыми 10 человек

РИА Новости22:46

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником генштаба на борту

ТАСС21:39

СМИ: 10 человек найдены живыми после посадки вертолёта минобороны Тайваня

RT на русском22:59

Десять человек найдены живыми на месте жесткой посадки в горах тайваньского военного вертолета

Эхо Москвы23:03

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

Коммерсантъ21:58

Вертолет с главой генштаба Тайваня совершил аварийную посадку в горах

Известия21:43

На Тайване пропал вертолет главой генштаба

Lenta.ru22:06
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Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Актуальные Новости вчера в 08:24
Общество

Минимальная зарплата на Украине на 4 доллара обгонит российскую

С нового года минимальная зарплата на Украине повышается до 4 723 гривен (200 долларов США), сообщает корреспондент ИА Красная Весна 1 января.
Красная весна вчера в 20:56
Происшествия

Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане

Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
News.ru 21:22
Политика

Грета Тумберг, импичмент Трампу, Крымский мост. Чем еще запомнит мир 2019 год

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в разговоре с Baltnews рассказал, чем Европа отличается от шведской активистки Греты Тунберг, какой подарок получит Зеленский "под елочку" от Москвы, что на самом деле соединил Крымский мост и как России в 2020 году, наконец, стоит подумать "о себе любимой".
BaltNews.ee вчера в 02:05
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
RT на русском 04:50
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 30.12.19 в 06:00
Происшествия

В Астрахани загорелся жилой дом

РИА Новости 21:18
Происшествия

Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал

Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Чита.Ру 09:50
Музыка

В Перми впервые выступит солист Rammstein Тилль Линдеманн

Новости Перми 59.ru 04:27
Общество

В США могут запретить некоторые ароматизированные смеси для e-сигарет

Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
Коммерсантъ 19:32
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Биатлон

СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
News.ru вчера в 07:21
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
Авто

Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня вчера в 00:09
Общество

В «Нафтогазе» рассказали, что их не устроило в сделке с «Газпромом»

Как пояснил Коболев, "с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа", украинские законы еще не соответствуют европейским.
РИА Новости 19:52
Общество

Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости 17:00
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Футбол

Хавбек, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перешел в «Герту»

Напомним, летом СМИ сообщали, что аргентинским игроком интересуются российские клубы ЦСКА и «Зенит».
Матч ТВ 14:37
Авто

Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica

Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
Picsnews.net вчера в 01:32
Общество

Русская община в Алеппо отпраздновала Новый год

Русская община в сирийском Алеппо встретила Новый год, специально для этого была подготовлена концертная программа с песнями и танцами по мотивам народных сказок.
Экономика сегодня 21:45
Общество

С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Аргументы и Факты 07:39
Космос

Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Территория новостей 30.12.19 в 12:22
Игры

Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»

Ридус вчера в 13:57
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru 12:13
Кино

О Гарри Поттере снимут продолжение

В продолжении фильмов о самом любимом волшебнике всех детей и взрослых Гарри Поттере речь пойдет о дочери мага Волан-де-Морта, которая будет пытаться воскресить своего батюшку-злодея, сообщает пишут Известия, со ссылкой на We Got This Covered.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:53
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru вчера в 07:06
Футбол

Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»

Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
РИА Новости 10:21
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Вечерняя Москва 17:17
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
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