Происшествия
Российская газетаНа Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. Так называемая "утечка" - слив оборотной воды.
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Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Бывший президент США Барак Обама настоял на исключении России из «Большой восьмерки» (G8), поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон.
Lenta.ru 10:42
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Кристина вновь попросила всех не беспокоить ее расспросами о разводе, и подтвердила, что не планирует давать интервью.
Bimru.ru вчера в 01:45
Политика
Президента Исландии переизбрали с результатом 92,2% голосов
Гудни Йоханнессона избрали главой государства в 2016 году.
Говорит Москва 11:29
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре
Музыкант Сергей Шнуров написал юмористический стих о нападении на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.
Газета.Ru 11:21
Общество
В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
Происшествия
Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго
В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).
РБК 09:56
Политика
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Критики немецкой позиции могли бы указать на этот аспект в качестве доказательства того, что журналисты Bloomberg общались с антиамерикански настроенными немецкими политиками, или заключить, что в правительстве Меркель засели параноики, которые очень плохо думают о США и не читают соответствующих законопроектов о санкциях.
РИА Новости 01:00
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Авто
Эксперты назвали пять способов открыть случайно запертый автомобиль
Россиянам рассказали о пяти способах выйти из сложной ситуации, когда двери автомобиля захлопнулись, а ключи остались в салоне.
ФАН 10:30
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Футбол
Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" переиграл "Тамбов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:31
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Автоспорт
Формула 1 показала заставку трансляций в сезоне-2020
Autosport.com.ru 10:32
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 26 июня в 12:05
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», без каких продуктов похудеть не удастся.
Вечерняя Москва 07:21
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Общество
В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус
Напомним, что ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус.
Российская газета 04:39