Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruНа Тамбовщине за сутки выявили 53 новых случая коронавируса

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Как сообщили в Роспотребнадзоре, всего с начала эпидемии зарегистрировано 4 318 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки выявлено 53 новых заболевших COVID-19.
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