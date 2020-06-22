Коронавирус
RuNews24.ruНа Тамбовщине за сутки выявили 53 новых случая коронавируса
Как сообщили в Роспотребнадзоре, всего с начала эпидемии зарегистрировано 4 318 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки выявлено 53 новых заболевших COVID-19.
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Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Evo-rus.com вчера в 03:45
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 22:50
Здоровье
В Пермском крае выявлено 89 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 04:22
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру вчера в 11:00
Общество
В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Общество
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Транспорт
Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса
Трассу планируется построить к 2030 году. Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса.
УралПолит.Ru 01:47
Общество
В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков
В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
Znak.com 01:12
Политика
Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве вместе с сыновьями.
МИР 24 03:32
Политика
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин вместе с руководителями иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:56
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ 21 июня в 21:46
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
За сутки в России выявлено 7425 заболевших коронавирусом в 84 регионах
За последние сутки в России выявлено 7 425 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 427 (32,7%).
Стерлеград вчера в 03:38
Общество
Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение
Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
Шоу-бизнес
Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю
Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
Культура
О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 вчера в 08:40
Футбол
«Тоттенхэм» одолел «Вест Хэм» в матче АПЛ
Газета.Ru вчера в 17:11
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Армия и оружие
ВСУ за сутки трижды открывали огонь по ДНР
Новостной фронт вчера в 02:33
Гаджеты
Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake
Компания Acer представила новый премиальный ноутбук Acer Swift 5. Его главной особенностью стало то, что он получил процессор нового поколения Intel Tiger Lake.
Ридус вчера в 12:54
Здоровье
В Омске зафиксировали вспышку коронавируса в доме престарелых
Первые случаи инфекции, очень похожей на коронавирус, у постояльцев в "Нежинском геронтологическом центре" выявили еще 17 июня.
КП - Омск 05:20
Футбол
Матч Кубка России «Шинник» – «Урал» пройдёт без зрителей
Финал пройдёт в Екатеринбурге 25 июля. РФС назначил арбитров на матч Кубка России «Шинник» – «Урал»
Metaratings 22 июня в 06:59