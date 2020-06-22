Как сообщили в Роспотребнадзоре, всего с начала эпидемии зарегистрировано 4 318 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки выявлено 53 новых заболевших COVID-19.

На Тамбовщине за сутки выявили 53 новых случая коронавируса

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