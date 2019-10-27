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Взгляд.руНа Троекуровском кладбище появился памятник Караченцову
В воскресенье на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову. Памятник, выполненный из черного гранита, уже установлен, сообщил сын актера Андрей Караченцов.
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«Мне не помог ни врач, ни богослов». Счастье и беда Николая Караченцова
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