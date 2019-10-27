Шоу-бизнес

Взгляд.руВзгляд.руНа Троекуровском кладбище появился памятник Караченцову

В воскресенье на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову. Памятник, выполненный из черного гранита, уже установлен, сообщил сын актера Андрей Караченцов.
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Советский и российский актёр театра, кино и телевидения. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ. Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».
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