Шоу-бизнес
Радио Комсомольская правдаНа Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Вверху монумента изображен логотип театра «Ленком». Памятник в мастерской изготовили бесплатно в знак уважения и любви к известному актеру. Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
Армия и оружие
Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен
Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Кино
Тони Старк против Хеймдалля: сценаристы «Мстителей» рассказали, каким мог быть «Финал»
Фильм «Мстители: Финал» не только положил конец продолжительной супергеройской истории, но и воздал должное предыдущим частям саги.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
Общество
В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены
Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Политика
Нацполиция сообщила о разоружении нацистов в Золотом
Напомним, в субботу, 26 октября, Зеленский приехал в оккупированное украинскими нацистами село Золотое, чтобы поговорить с обосновавшимися там украинскими нацистами, срывающими разведение войск.
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Авто
В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Наука
Объявлены имена лауреатов премии имени Гамова
Премия имени Гамова вручается ежегодно с 2015 года русскоязычным ученым, работающим в США, которые внесли значительный вклад в мировую науку.
Культура
Названы самые громкие скандалы, происходившие на «Поле чудес»
В честь 29-летней годовщины со дня выпуска первой серии собраны громкие инциденты и казусы, произошедшие на шоу.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
В Роспотребнадзоре предупредили, что вакцины от заболевания нет, именно поэтому в ведомстве просят туристов, прибывших из стран с тропическим климатом, при повышении температуры сразу обращаться ко врачу, пишет газета «Известия».
Политика
Зеленский опубликовал новое видео скандального спора с националистами
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видео, снятое во время его визита в Золотое.
Шоу-бизнес
Тимати бросил недавно родившую Решетову и уехал на Мальдивы
Возлюбленная Тимати – модель Анастасия Решетова, несколько дней назад родила ему сына.
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Футбол
Воронежский «Факел» впервые победил при Владимире Бесчастных
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.