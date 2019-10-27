Шоу-бизнес

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаНа Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Вверху монумента изображен логотип театра «Ленком». Памятник в мастерской изготовили бесплатно в знак уважения и любви к известному актеру. Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Видео: памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

РЕН ТВ11:10

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

Говорит Москва09:17

В день 75-летия Николая Караченцова ему открыли памятник

Российская газета09:45

Бесплатный памятник Караченцову появится на Троекуровском кладбище

Телепрограмма08:44

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

ТАСС09:34

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

Вести.Ru09:57

Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище

RT на русском02:24
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