Вверху монумента изображен логотип театра «Ленком». Памятник в мастерской изготовили бесплатно в знак уважения и любви к известному актеру. Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.

Авто Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.

Шоу-бизнес Звезда 1980-х Женя Герасимова изменилась до неузнаваемости Звезда 1980-х Женя Герасимова давно переехала на ПМЖ в Австралию и прекратила выступать.

Политика Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.

Происшествия Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.

Автоспорт Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».

Армия и оружие Британский премьер оценил ликвидацию аль-Багдади Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал уничтожение Абу Бакра аль-Багдади важной вехой в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Общество Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.

Общество Вопрос дня: куда делись трупы старателей? В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.

Происшествия В результате ДТП в Слюдянском районе погибла женщина Слюдянский район, 27.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе столкнулись две иномарки – погибла женщина.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Политика Израиль ускорит рассмотрение просьб от россиян об убежище Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении политического убежища от граждан России.

Экономика Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.

Футбол «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе», «Наполи» не справился со СПАЛом В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 7:1. Хет-трик за хозяев оформил Луис Муриэль(35-я минута с пенальти, 48-я минута, 75-я минута с пенальти), дубль записал на свой счет Йосип Иличич (21, 43), еще по разу отличились Марио Пашалич (52) и Амад Траоре (83).

Политика Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов Президент Украины Владимир Зеленский спорил в субботу, 26 октября, в Донбассе с вооруженными радикалами, которые не имеют отношения ни к каким силовым ведомствам или украинским ВС. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) в своем Facebook.

Политика Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.

Политика МВФ требует от Украины продать порты и железную дорогу - Павлив Международный валютный фонд огромное влияние и давление оказывает на экономический блок правительства, это безусловный факт, сказал украинский политический эксперт Михаил Павлив на пресс-конференции в Москве 24 октября По его информации, экономический блок команды Зеленского крайне зависим от международных экономических институций, поскольку Украина находится в экономической и долговой яме.

Политика Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Общество Умер советский диссидент Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.

Гаджеты Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.

Политика Президент Ирака не исключил «перенастройки» отношений с Россией и Ираном Президент Ирака Бархам Салех в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу Axios рассказал о неуверенности в Соединенных Штатах как в союзнике и не исключил возможную готовность "перенастроить" отношения Багдада с другими странами, в том числе с Россией и Ираном.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Политика Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.

Политика США отказали России в передаче летчика Ярошенко Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.

Экономика Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».