Шоу-бизнес

ТАССТАССНа Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Видео: памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

РЕН ТВ11:10

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

Вести.Ru09:57

Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище

RT на русском02:24

Бесплатный памятник Караченцову появится на Троекуровском кладбище

Телепрограмма08:44

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

ТАСС09:34

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

Говорит Москва09:17

В день 75-летия Николая Караченцова ему открыли памятник

Российская газета09:45
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Николай Караченцов
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и телевидения. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ. Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».
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