Шоу-бизнес

ТАССТАССНа Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Видео: памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

РЕН ТВ11:10

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

Вести.Ru09:57

Бесплатный памятник Караченцову появится на Троекуровском кладбище

Телепрограмма08:44

В день 75-летия Николая Караченцова ему открыли памятник

Российская газета09:45

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

ТАСС09:34

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

Говорит Москва09:17

Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище

RT на русском02:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Армия и оружие

Недостатки Patriot предложили замаскировать российским методом

Обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что комплекс противоракетной обороны нуждается в подобии российских зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь С-1".
РЕН ТВ 18:35
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

РБК 17:18
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

REGNUM вчера в 10:33
Общество

«Победа» повысит цены на зарубежные перелеты только на 5 евро

Лоукостер "Победа" с понедельника, 28 октября, повысит стоимость своих авиабилетов с вылетом из зарубежных аэропортов в Россию только на 5 евро (более 350 рублей) вместо 25 евро, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.
Российская газета 06:40
Общество

Вопрос дня: куда делись трупы старателей?

В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Новые Известия 07:31
Общество

Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара

В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек.
РБК 16:16
Фигурное катание

Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Игры

Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях

Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
iXBT.com 06:23
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Политика

Новак сообщил о ходе строительства «Турецкого потока»

Накануне Окружной суд Амстердама наложил арест на 100% акций компании South Stream Transport B.V. Компания занимается строительством морской части "Турецкого потока".
Деловое.ТВ 10:09
Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Технологии

Uber тестирует продажу кулинарных курсов

Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
Культура

Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир

Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Lenta.ru 25 октября в 13:25
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Футбол

«Спартак» Тедеско громит в гостях «Локомотив»

Матч завершился с разгромным для "Локомотива" счетом 0:3. "Спартак" одержал важнейшую и первую за долгое время победу.
Inc-news.ru 12:02
Шоу-бизнес

Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года

Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Газета.Ru 15:48
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Общество

Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

REGNUM вчера в 12:43
Энергетика

Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК 17:00
Наука

Различие в магнитных свойствах помогло разделить редкоземельные металлы

Роберт Хиггинс (Robert Higgins) с коллегами из университета Пенсильвании успешно разделили тяжелые (такие, как тербий и иттербий) и легкие редкоземельные металлы (лантан и неодим), используя их различие в магнитных свойствах.
N+1 24 октября в 11:15
Армия и оружие

Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ

Собеседник издания подчеркнул, что ликвидированный лидер ИГ был номинальной главой террористов.
Lenta.ru 17:13
Политика

На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес

Как сообщает телеканал Todo Noticias, по предварительным данным, на выборах президента Аргентины с большим отрывом от своих политических оппонентов лидирует оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.
Московский Комсомолец 18:27
Политика

Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса

Телеканал 360° 17:41
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru вчера в 15:30
Футбол

«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»

ProstoProSport 14:23
Гаджеты

Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11

Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
iXBT.com 17:07
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Караченцов
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и телевидения. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ. Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное