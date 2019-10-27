Шоу-бизнес

ТАССТАССНа Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Видео: памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

РЕН ТВ11:10

Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище

RT на русском02:24

В день 75-летия Николая Караченцова ему открыли памятник

Российская газета09:45

Бесплатный памятник Караченцову появится на Троекуровском кладбище

Телепрограмма08:44

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

ТАСС09:34

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

Говорит Москва09:17

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

Вести.Ru09:57
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
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Lenta.ru 08:09
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Бывший полузащитник "Спартака", который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, прокомментировал победу красно-белых в дерби с "Локомотивом" (3:0).
Спорт-Экспресс 13:10
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Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
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Гаджеты

Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS

Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
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Армия и оружие

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Американская сторона должна предоставить прямые доказательства пребывания главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам «Джебхат ан-Нусры», заявили в Минобороны России.
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На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба

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Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

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Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

РБК вчера в 18:50
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Зеленский решил поставить Коломойскому ультиматум

В беседе с журналистами издания NewYorker президент Украины отметил, что он не собирается предлагать Коломойскому никаких привилегий в стране и продолжит настаивать на том, чтобы олигарх потратился на инфраструктурные и социальные проекты в стране, как это уже сделали Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.
Дни24 10:29
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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
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В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

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Экономика

В Госдуму внесли поправки о наказании за незаконное кредитование

Сенатор Николай Журавлев и группа депутатов внесли в Госдуму пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривающих уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.
Известия 25 октября в 11:23
Футбол

Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)

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Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 25 октября в 14:08
Кино

Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Мойка78 вчера в 23:24
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В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
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Николай Караченцов
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и телевидения. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ. Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».
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