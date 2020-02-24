Общество
РИА НовостиНа Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
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Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Политика
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Общество
Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку
Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Политика
Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля
Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Происшествия
МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
Происшествия
В Донецке два человека пострадали при хлопке газа в доме
Два человека пострадали при хлопке бытового газа в жилом доме в Донецке, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане
В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Интернет
Google подталкивает пользователей Microsoft Edge к переходу на Chrome
Google и Microsoft долгое время конкурировали за внимание пользователей, а в своё время в Редмонде предлагали перейти на новый тогда классический веб-обозреватель Edge с Google Chrome.
Политика
Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию
Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Армия и оружие
Экс-командир ополченцев ДНР озвучил причины начала гражданской войны в Донбассе
Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, назвал причины начала гражданской войны на территории Донбасса.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно поменяло маршрут
Судно "Академик Черский", не дойдя до Сингапура, изменило пункт назначения на порт столицы Шри-Ланки Коломбо.
Экономика
Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии
Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% — до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши — на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Политика
На Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном
Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
Кино
В Подмосковье завершились съемки «Сердца Пармы» по роману Иванова
В Подмосковье завершились съемки фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы».
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
Футбол
Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Политика
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Биатлон
Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело
В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.