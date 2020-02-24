Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

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