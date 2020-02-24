Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
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Более 250 населённых пунктов на Украине оказались обесточены из-за непогоды

Life.ru02:48

Непогода оставила без света жителей 250 населённых пунктов на Украине

News.ru01:48

Непогода оставила без света жителей Западной Украины

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На Украине более 250 населенных пунктов остались без электроснабжения

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Свыше 250 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды

Газета.Ru01:29

На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

ТАСС01:22

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

РИА Новости01:17
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В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
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Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
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Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля

Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
Lenta.ru 03:43
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Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
РИА Новости вчера в 12:43
Происшествия

В Донецке два человека пострадали при хлопке газа в доме

Два человека пострадали при хлопке бытового газа в жилом доме в Донецке, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 02:05
Хоккей

11-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

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Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане

В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.
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Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
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Google подталкивает пользователей Microsoft Edge к переходу на Chrome

Google и Microsoft долгое время конкурировали за внимание пользователей, а в своё время в Редмонде предлагали перейти на новый тогда классический веб-обозреватель Edge с Google Chrome.
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Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.
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При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
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Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
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Армия и оружие

Экс-командир ополченцев ДНР озвучил причины начала гражданской войны в Донбассе

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На Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.
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Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном

Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
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В Подмосковье завершились съемки «Сердца Пармы» по роману Иванова

В Подмосковье завершились съемки фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы».
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МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
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Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

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Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
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Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
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Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело

В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
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