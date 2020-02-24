Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
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Более 250 населённых пунктов на Украине оказались обесточены из-за непогоды

Life.ru02:48

Непогода оставила без света жителей 250 населённых пунктов на Украине

News.ru01:48

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

РИА Новости01:17

На Украине более 250 населенных пунктов остались без электроснабжения

REGNUM01:38

Свыше 250 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды

Газета.Ru01:29

На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

ТАСС01:22

Непогода оставила без света жителей Западной Украины

Телеканал 360°01:45
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
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В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
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Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

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Аргументы и Факты вчера в 18:13
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Цена на золото обновила максимум

Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 05:00
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Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Lenta.ru 06:30
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Коммерсантъ вчера в 14:55
Технологии

Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.
Astera 21 февраля в 14:34
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Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года по хоккею

Талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии, стал ежик Спайки.
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Армия и оружие

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Lenta.ru вчера в 09:00
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В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

Газета.Ru 06:17
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Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

Телепрограмма 05:49
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Транспорт

КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 05:32
Космос

Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей

Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Телеканал 360° 21 февраля в 14:03
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Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077

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В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

ФАН вчера в 18:22
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США.
ТАСС вчера в 16:15
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В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
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Политика

Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать

Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Новостной фронт 05:58
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Происшествия

Потоп в Киеве: у метро «Сырец» из-под земли забил гейзер

Утром 24 февраля в Киеве у станции метро «Сырец» из-за сильного дождя затопило проезжую часть, а из-под земли забил гейзер.
Rusvesna.su 03:43
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Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
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Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта

Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Армия и оружие

ЛНР насчитала пять обстрелов ВСУ за сутки

Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о пяти обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков.
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Россиянин вышел в магазин за детской смесью и пропал

Житель Челябинска Семен Тютюев пропал после того, как вышел в магазин за детской смесью.
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Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

Что происходит 21 февраля в 05:16
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Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
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