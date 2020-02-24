Общество
РИА НовостиНа Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
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Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год
В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Экономика
Цена на золото обновила максимум
Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
Технологии
Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.
Хоккей
Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года по хоккею
Талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии, стал ежик Спайки.
Армия и оружие
Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Транспорт
КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Космос
Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей
Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе
Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Политика
Трамп прибывает с первым визитом в Индию
Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Происшествия
Потоп в Киеве: у метро «Сырец» из-под земли забил гейзер
Утром 24 февраля в Киеве у станции метро «Сырец» из-за сильного дождя затопило проезжую часть, а из-под земли забил гейзер.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Общество
Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта
Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Армия и оружие
ЛНР насчитала пять обстрелов ВСУ за сутки
Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о пяти обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков.
Происшествия
Россиянин вышел в магазин за детской смесью и пропал
Житель Челябинска Семен Тютюев пропал после того, как вышел в магазин за детской смесью.
Космос
Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.