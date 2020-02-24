Общество

Мой БрянскМой БрянскНа Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

251 населенный пункт в семи областях Украины остался без электроэнергии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
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На Украине более 250 населенных пунктов остались без электроснабжения

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