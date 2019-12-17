Политика

ТАССТАССНа Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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 следует, что речь идёт об ограничительных мерах в отношении предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России.
RT на русском08:49

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Киев начал готовить новые санкции против России

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Украина готовит новые санкции против России

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Украина расширит санкции против России

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В Госдуме назвали планы Украины ввести новые санкции кругами на воде

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На Украине решили ввести новые санкции против РФ

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На Украине анонсировали новые антироссийские санкции

Московский Комсомолец04:44

На Украине анонсировали новые санкции против России

ТАСС04:31
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Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Происшествия

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Интерфакс 05:41
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Политика

Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом

В случае принятия Верховной радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими.
REGNUM 11:27
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России

Rusargument вчера в 03:57
Политика

Госдума РФ учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма

Медалью будут награждать россиян, внесших особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма страны, и иностранцев, которые внесли большой вклад в укрепление двусторонних или многосторонних отношений с Россией, в развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.
Областная газета 09:42
Политика

Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику.
RT на русском 11:53
Происшествия

Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.
Газета.Ru 08:48
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online 15 декабря в 06:39
Политика

Отец Зеленского рассказал о его готовности в любой момент бросить политику

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что его сын может в любой момент бросить политику.
Lenta.ru 11:55
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 вчера в 10:21
Футбол

Серия А в рамках борьбы с расизмом показала фото обезьян

Необычную кампанию по борьбе с расизмом начала Серия А, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport 07:51
Политика

В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе

6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.
RT на русском 11:11
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Здоровье

Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Невские Новости 07:28
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 03:02
Политика

Власти ЛНР примут закон о госгранице республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) намерен принять закон о государственной границе.
News.ru 07:53
Общество

Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС

Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Интерфакс 11:45
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова призналась в неизлечимой болезни

Первые симптомы болезни исполнительница обнаружила в 2005 году.
Актуальные Новости вчера в 06:08
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Наука

Разработано простое устройство для диагностики проблем с глотанием

Американские исследователи разработали простое устройство, чтобы диагностировать проблемы с глотанием.
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Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru вчера в 11:03
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Интерфакс 03:10
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