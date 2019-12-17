Политика

ТАССТАССНа Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Киев начал готовить новые санкции против России

Life.ru05:06

Украина расширит санкции против России

Lenta.ru06:02

На Украине рассказали о новых санкциях против РФ

Комсомольская правда05:51

Украина готовит новые санкции против России

Газета.Ru06:50

На Украине решили ввести новые санкции против РФ

REGNUM04:45

На Украине анонсировали новые антироссийские санкции

Московский Комсомолец04:44

На Украине анонсировали новые санкции против России

ТАСС04:31
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Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

РИА Новости 05:52
Происшествия

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Интерфакс 05:41
Происшествия

Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

РБК 07:08
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Политика

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Lenta.ru 05:55
Политика

Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни, сообщает агентство Reuters.
Lenta.ru 02:40
Кино

Российский фильм «Дылда» попал в шорт-лист кинопремии «Оскар»

iReactor вчера в 20:52
Экономика

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 06:16
Происшествия

ФСБ задержала депутата заксобрания Ленобласти по подозрению в хищении денег у «Газпрома»

ТАСС 06:26
Политика

Россия выделит почти $17 млн на восстановление Сирии

Россия выделит около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
REGNUM 06:36
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия

В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании

Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости вчера в 04:16
Армия и оружие

В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»

Появилось видео испытаний уникального российского зенитного комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Эта система разработана ЦНИИ «Буревестник».
REGNUM 06:12
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Газета.Ru 03:59
Происшествия

В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей

Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
РИА Новости 05:50
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета вчера в 13:02
Общество

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:37
Политика

Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.
Взгляд.ру 06:55
Происшествия

Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки

Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
РИА Новости 06:38
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Хоккей

Зайцев подал документы на канадское гражданство

Российский хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев решил подать документы на канадское гражданство. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
ProstoProSport 07:02
Происшествия

Депутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве

Депутата городского совета Пересавля (Ярославская область) от «Единой России» Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве.
URA.Ru вчера в 15:10
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Piter.tv 06:29
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Футбол

Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян

В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Евро-футбол.ру вчера в 15:43
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Технологии

«Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q»

Во вторник, 17 декабря, «Яндекс» представил пакет изменений в своем поиске, передает корреспондент РБК с презентации компании в Москве.
РБК 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
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