Политика

Аргументы неделиАргументы неделиНа Украине анонсировали перезапуск отношений страны с НАТО

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк в пятницу, 25 октября, анонсировал перезапуск отношений Украины и НАТО. По словам политика, страна и альянс вступят в новый формат сотрудничества.
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Украина готовится принять НАТО

Коммерсантъвчера в 18:38

Украина и НАТО вступят в новый формат сотрудничества

РЕН ТВвчера в 16:16

Украина и НАТО сведут все аспекты сотрудничества в единую программу

ТАССвчера в 11:48

На Украине заявили о договоренностях с НАТО по перезапуску отношений

Московский Комсомолецвчера в 14:14

На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

RT на русскомвчера в 13:46

На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО

Взгляд.рувчера в 12:41

На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО

РИА Новостивчера в 14:39
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Армия и оружие

Турция намерена приобрести у России 36 истребителей Су-35

Вести.Финанс вчера в 12:16
Общество

Бутина отказалась считать США правовым государством

Россиянка Мария Бутина, которая была освобождена из тюрьмы в США, призналась, что жила иллюзией о верховенстве права в США.
Московский Комсомолец 05:22
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Наука

Палеонтологи выяснили, когда млекопитающие вышли из тени динозавров

Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru вчера в 11:56
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.
Ведомости вчера в 08:10
Музыка

Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Lenta.ru 01:39
Футбол

«Тамбов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны составы «Уфы» и «Тамбова» на матч 14-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Спорт-Экспресс 05:45
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия

Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
MedikForum.ru 24 октября в 15:30
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану Тарасову.
РБК 06:32
Шоу-бизнес

Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни

Певица Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни.
Пятый канал вчера в 03:36
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев солдат был призван в армию из Татарстана

Kazanfirst.ru 06:27
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

Газета.Ru вчера в 11:38
Политика

Зеленский заявился в зону «ООС» на «серьезный разговор» к националистам

Как отмечается в распространяемом радикалами сообщении, между Зеленским и «добровольцами» идет «серьезный разговор об отводе и фронте».
Новостной фронт 06:23
Армия и оружие

В США одобрили передачу Калининградской области Польше

Согласно плану, представленному американским Джеймстаунским фондом, в случае «российской агрессии на страны Прибалтики» поляки «пожертвовали бы собой» и вместе с американцами захватили бы Калининградскую область.
Евразия Daily 01:30
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Музыка

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Футбол

Варга считает Гончаренко лучшим тренером современности

Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности.
Sport.ru 04:59
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части

Режиссер заявил, что персонаж отлично вписывается в сюжет, в котором сказано, что роботы в ленте носят костюмы из человеческой кожи, также подверженные старению.
RuNews24.ru 06:08
Политика

Кучма раскритиковал «формулу Штайнмайера»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Леонид Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в Донбассе, сообщает агентство «Укринформ».
Rambler News Service вчера в 11:53
Хоккей

Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который в матче против "Ванкувер Кэнакс" (6:5) сделал голевой дубль, назван одной из трех звезд прошедшего тура.
Вести.Ru 05:10
Политика

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Футбол

Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро

Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.
Soccer.ru 03:20
Футбол

Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле

Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
РИА Новости 06:09
Автоспорт

Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной

Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
F1news.ru вчера в 19:30
Общество

17 лет теракту на Дубровке: в Москве почтили память жертв «Норд-Оста»

В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. 17 лет назад террористы взяли в заложники актёров и зрителей мюзикла "Норд-Ост".
ТВ Центр 04:14
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