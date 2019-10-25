Политика
Аргументы неделиНа Украине анонсировали перезапуск отношений страны с НАТО
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк в пятницу, 25 октября, анонсировал перезапуск отношений Украины и НАТО. По словам политика, страна и альянс вступят в новый формат сотрудничества.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине заявили о договоренностях с НАТО по перезапуску отношений
Московский Комсомолецвчера в 14:14
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Армия и оружие
Турция намерена приобрести у России 36 истребителей Су-35
Вести.Финанс вчера в 12:16
Общество
Бутина отказалась считать США правовым государством
Россиянка Мария Бутина, которая была освобождена из тюрьмы в США, призналась, что жила иллюзией о верховенстве права в США.
Московский Комсомолец 05:22
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Наука
Палеонтологи выяснили, когда млекопитающие вышли из тени динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru вчера в 11:56
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.
Ведомости вчера в 08:10
Музыка
Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Lenta.ru 01:39
Футбол
«Тамбов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны составы «Уфы» и «Тамбова» на матч 14-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Спорт-Экспресс 05:45
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия
Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
MedikForum.ru 24 октября в 15:30
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану Тарасову.
РБК 06:32
Шоу-бизнес
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни
Певица Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни.
Пятый канал вчера в 03:36
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленский заявился в зону «ООС» на «серьезный разговор» к националистам
Как отмечается в распространяемом радикалами сообщении, между Зеленским и «добровольцами» идет «серьезный разговор об отводе и фронте».
Новостной фронт 06:23
Армия и оружие
В США одобрили передачу Калининградской области Польше
Согласно плану, представленному американским Джеймстаунским фондом, в случае «российской агрессии на страны Прибалтики» поляки «пожертвовали бы собой» и вместе с американцами захватили бы Калининградскую область.
Евразия Daily 01:30
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Футбол
Варга считает Гончаренко лучшим тренером современности
Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности.
Sport.ru 04:59
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части
Режиссер заявил, что персонаж отлично вписывается в сюжет, в котором сказано, что роботы в ленте носят костюмы из человеческой кожи, также подверженные старению.
RuNews24.ru 06:08
Политика
Кучма раскритиковал «формулу Штайнмайера»
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Леонид Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в Донбассе, сообщает агентство «Укринформ».
Rambler News Service вчера в 11:53
Хоккей
Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который в матче против "Ванкувер Кэнакс" (6:5) сделал голевой дубль, назван одной из трех звезд прошедшего тура.
Вести.Ru 05:10
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Футбол
Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро
Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.
Soccer.ru 03:20
Футбол
Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
РИА Новости 06:09
Автоспорт
Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
F1news.ru вчера в 19:30
Общество
17 лет теракту на Дубровке: в Москве почтили память жертв «Норд-Оста»
В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. 17 лет назад террористы взяли в заложники актёров и зрителей мюзикла "Норд-Ост".
ТВ Центр 04:14