Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНа Украине анонсировали подорожание электроэнергии

По словам Тарасюка, существование разного тарифа на электроэнергию для населения и предприятий является «раковой опухолью», которая разрушает экономику Украины.
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Эксперт прокомментировал заявление о тарифах на электроэнергию на Украине

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Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

REGNUM05 ноября в 01:45

Глава Нацкомиссии рассказал, что «убивает» экономику Украины

РИА Новости05 ноября в 16:38

Глава нацкомиссии рассказал о «раковой опухоли» экономики Украины

Известия05 ноября в 18:17

Украинские тарифы на электроэнергию сравнили с раковой опухолью

Lenta.ruвчера в 03:41

У экономики Украины обнаружили «раковую опухоль»

РЕН ТВ05 ноября в 17:59

На Украине анонсировали подорожание электроэнергии

Rambler News Service05 ноября в 11:51
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 06:08, Вашингтон
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
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В розничных магазинах полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон»

Розничные сети полностью распродали смартфоны "Яндекс.Телефон", пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
Интерфакс 02:34
Наука

Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

Российская газета 00:36
Экономика

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%

Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые ЕК указала в мае этого года.
ТАСС 05:36
Экономика

Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая

РБК 04:28
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Происшествия

Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела

Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Культура

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Peterburg2.ru вчера в 04:42
Общество

Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев

Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Газета.Ru 06:01
Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Космос

В NASA вскрыли нетронутую капсулу с лунным грунтом

REGNUM 05:11
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика родила третьего ребенка

Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Шоу-бизнес

Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

Телеканал 360° 04:20
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество

На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года

В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Футбол

Зидан назвал идеальным матч против «Галатасарая»

REGNUM 05:45
Здоровье

Петербургская компания закрывает бесплатные поликлиники

Петербургское ООО «Медицинская инвестиционная группа» (МИГ) планирует закрыть свои поликлиники в Новгородской области, работающие по схеме государственно-частного партнерства.
РБК Санкт-Петербург 05:08
Политика

Желание перемен у россиян Кремль не взволновало

Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Национальная служба новостей вчера в 10:23
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Происшествия

СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки

RT на русском 05:20
Политика

В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков

Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
RT на русском 03:12
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru вчера в 04:16
Происшествия

В Прикамье мужчину заподозрили в убийстве сына и беременной жены

Российская газета 05:08
Финансы

Доллар и евро подешевели на рубль

Евро подешевел на 116 копеек, до 70,36.
ИА БанкИнформСервис 05 ноября в 05:13
Общество

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Фигурное катание

Тарасова и Морозов объяснили переезд в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов назвали причину своего переезда в США для тренировок, передает Sport24.
Газета.Ru 04:12
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
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