По словам Тарасюка, существование разного тарифа на электроэнергию для населения и предприятий является «раковой опухолью», которая разрушает экономику Украины.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Происшествия МВД разоблачило группу кредитных мошенников В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Общество Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика родила третьего ребенка Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.

Здоровье Петербургская компания закрывает бесплатные поликлиники Петербургское ООО «Медицинская инвестиционная группа» (МИГ) планирует закрыть свои поликлиники в Новгородской области, работающие по схеме государственно-частного партнерства.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.