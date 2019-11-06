Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНа Украине анонсировали подорожание электроэнергии

По словам Тарасюка, существование разного тарифа на электроэнергию для населения и предприятий является «раковой опухолью», которая разрушает экономику Украины.
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Эксперт прокомментировал заявление о тарифах на электроэнергию на Украине

RT на русскомвчера в 11:34

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

REGNUM05 ноября в 01:45

Глава Нацкомиссии рассказал, что «убивает» экономику Украины

РИА Новости05 ноября в 16:38

Глава нацкомиссии рассказал о «раковой опухоли» экономики Украины

Известия05 ноября в 18:17

Украинские тарифы на электроэнергию сравнили с раковой опухолью

Lenta.ruвчера в 03:41

У экономики Украины обнаружили «раковую опухоль»

РЕН ТВ05 ноября в 17:59

На Украине анонсировали подорожание электроэнергии

Rambler News Service05 ноября в 11:51
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Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru вчера в 04:16
Шоу-бизнес

Леди Гага раскрыла правду о романе с Брэдли Купером

Американская певица и актриса Леди Гага прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером.
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Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма

Life.ru вчера в 14:46
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Футбол

«Зенит» вновь проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Metaratings 05 ноября в 14:49
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Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

По словам гендиректора Российского квантового центра Руслана Юнусова, который возглавит проектный офис, к 2024 году Росатом планирует создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубит.
News.ru 01:28
Политика

Россия и Казахстан определили границу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
РИА Новости 02:29
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество

Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора типа документа.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия

Против осужденного экс-мэра Владивостока завели второе уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против осужденного мэра Владивостока Игоря Пушкарева, он обвиняется в создании исключительных условий при покупке и обслуживании автобусов.
Международный антикоррупционный портал 02:51
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение

Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
Рамблер 00:11
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Политика

МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву

В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 02:26
Армия и оружие

Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом

BFM.ru 02:35
Экономика

Глава ЦБ рассказала о перспективах снижения ключевой ставки

Центробанк считает возможным снижение ключевой ставки, но не намерен делать это автоматически.
REGNUM 03:12
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Военное дело вчера в 01:18
Политика

Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Политика

В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Происшествия

СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове

Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Футбол

«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

ФК «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

78.ru вчера в 04:25
Армия и оружие

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РЕН ТВ вчера в 17:25
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Представлен компактный кроссовер Toyota Raize

Raize — самый компактный и доступный кроссовер компании, который выйдет на японский рынок уже в этом месяце.
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Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
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В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
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