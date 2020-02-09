Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение госаппарата в стране в 2020 году. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Экономика Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила, что жители республики могут получить дополнительную денежную помощь от государства, став участником программы по заключению социальных контрактов.

Политика Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.

Технологии У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».

Футбол Касаев тренируется вместе с «Аланией» Бывший полузащитник "Локомотива" и "Рубина" Алан Касаев присоединился к "Алании" на сборах в Турции и тренируется с командой, соответствующее фото появилось в официальной группе клуба Вконтакте.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Происшествия В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.

Общество Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.