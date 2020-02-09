Политика
Lenta.ruНа Украине анонсировали сокращение госаппарата
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение госаппарата в стране в 2020 году. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
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Экономика
Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства
Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила, что жители республики могут получить дополнительную денежную помощь от государства, став участником программы по заключению социальных контрактов.
Общество
В Тюмени готовят к выписке китайскую студентку с коронавирусом
В настоящий момент в санатории в 30 км от Тюмени на карантине находятся 144 человека.
Общество
Forbes включил нового участника в список богатейших бизнесменов России
Forbes сообщил о появлении нового участника в списке богатейших бизнесменов России.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Культура
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Общество
РФ не достигла договоренности с КНР о передаче штамма коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не удалось достигнуть договоренности с Китаем о передаче штамма коронавируса.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Евромайдану
Картина рассказала о событиях на Украине во время Евромайдана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Культура
На Первом канале выходит психологическая драма «Триггер»
Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Светлана Иванова, Роман Маякин, Виктория Маслова и Игорь Костолевский.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
Гаджеты
Несколько смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Футбол
Касаев тренируется вместе с «Аланией»
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Рубина" Алан Касаев присоединился к "Алании" на сборах в Турции и тренируется с командой, соответствующее фото появилось в официальной группе клуба Вконтакте.
Футбол
Ибрагимович прокомментировал поражение «Милана» в дерби
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Общество
Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости
Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
Происшествия
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска
Двое детей из России, погибшие при столкновении катеров на острове Пхукет 10 февраля, приехали из Челябинска.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Происшествия
В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске
В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре
На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Происшествия
В результате жёсткой посадки самолёта в Коми никто не пострадал
Как сообщалось ранее в воскресенье, время посадки в Усинске пассажирский Боинг авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил серьёзные повреждения, борт развернуло на 90 градусов.