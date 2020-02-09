Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине анонсировали сокращение госаппарата

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение госаппарата в стране в 2020 году. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
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Алексей Валерьевич Гончарук
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