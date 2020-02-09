Политика
Lenta.ruНа Украине анонсировали сокращение госаппарата
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение госаппарата в стране в 2020 году. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
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Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Армия и оружие
В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Здоровье
Врачи назвали 5 продуктов с магнием, предотвращающих инфаркт
Врачи рекомендуют употреблять в день минимум 400 мг магния. Специалисты издания FoodEatSafe составили список продуктов, обогащенных магнием.
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Политика
Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе
Киев на саммите "нормандской четверки" в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Здоровье
Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга
Текущая ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV является «лишь верхушкой айсберга», данный процесс может ускориться.
Политика
Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции
Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз в южных городах
Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Экономика
В России повысят порог индивидуальных инвестиционных счетов
Россияне смогут пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа до 2,5 млн рублей ежегодно.
Общество
Поклонская заказала генетический тест в столичной клинике
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Гаджеты
Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10
Сегодня стало известно, что новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Гаджеты
На сайте Samsung появились официальные изображения Samsung Galaxy S20
Напомним, презентация Galaxy S20 состоится 11 февраля.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Происшествия
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области
Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
Футбол
«Ростов» на сборе в Испании проведет матч с «Краснодаром»
Заключительный зимний сбор «Ростов» проведет в Испании. Стали известны соперники южан по товарищеским матчам.
Происшествия
Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков
Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
Политика
Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков
Ушедшее в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева проделало большую работу, нынешний кабмин не начинает "с чистого листа", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
Футбол
Моуринью объяснил решение побриться налысо
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью назвал причины смены причёски. 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.
Здоровье
Прокуратура проверит омский роддом, где произошел инцидент с роженицей
Напомним, об инциденте, который случился в омском роддоме № 1, рассказала, вероятно, одна из сотрудниц.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Культура
Четвертый сезон «Очень странных дел» станет последним
В сети появилась информация о том, что предстоящий четвертый сезон сериала "Очень странные дела" станет последним, но он будет разделен на две части.
Гаджеты
Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10
Компания Xiaomi постаралась не раскрывать до презентации всех особенностей данной модели, а также его внешнего вида.