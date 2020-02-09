Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение госаппарата в стране в 2020 году. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Спорт У Ласицкене похитили обувь в спорткомплексе ЦСКА Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что у неё украли кроссовки в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Общество Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.

Политика Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.

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Шоу-бизнес Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.

Политика Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.

Здоровье Губернатор Приморья представил нового министра здравоохранения края Нового министра здравоохранения губернатор Приморья Олег Кожемяко представил членам краевого правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Экономика Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.