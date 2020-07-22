Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко

В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко. Именно Байдала, по данным представителей ДНР, отдавал приказ об убийстве Захарченко.
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