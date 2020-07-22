Происшествия
Российская газетаНа Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко
В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко. Именно Байдала, по данным представителей ДНР, отдавал приказ об убийстве Захарченко.
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Происшествия
Прокуратура начала проверку по поводу запаха газа в Нижнем Новгороде
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку соблюдения действующего законодательства по факту вчерашнего появления запаха газа в Нижнем Новгороде.
Российская газета 20 июля в 09:14
Футбол
Дзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами чемпионата России с 17 голами
Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
РИА Новости 14:05
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Футбол
Николич: «Недоволен тем, как „Локомотив“ играл после перерыва в РПЛ»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопросы журналистов после гостевой победы над «Уралом» (1:0) в заключительном туре РПЛ сезона-2019/20.
Sport24.ru 15:31
Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
Недавно ученые в восточной части Тихого океана при изучении дна обнаружили необычное существо, похожее на пришельца из фильма Стивена Спилберга.
Газета DAILY вчера в 15:30
Киберспорт
Завтра в For Honor на всех платформах начнутся бесплатные выходные
На PS4 и Xbox One акция начнётся завтра, 23 июля, в 10:00 МСК.
3DNews 13:29
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Футбол
Муслин может возглавить киевское «Динамо»
Сербский тренер Славолюб Муслин может возглавить киевское «Динамо», утверждает издание Direktno.
Спорт-Экспресс 15:59
Футбол
Ливерпуль — Челси 4:2 (2-й тайм)
«Челси» проигрывает «Ливерпулю» (1:3, перерыв) в матче 37-го тура АПЛ.
Sports.ru 16:14
Здоровье
О росте смертности в первом полугодии сообщила глава Росздравнадзора
В первой половине 2020 года в России значительно выросла смертность.
Цензуры.Нет 05:07
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Гаджеты
Apple выпустила новую бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
Деловое.ТВ 15:05
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Общество
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57
Гаджеты
Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10
Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
Evo-rus.com 20 июля в 05:55
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Предполагается, что астероид с кодовым именем 153201 (2000 WO107) максимально приблизится к Земле 29 ноября.
Evo-rus.com вчера в 09:38
Общество
Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана
Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
РАПСИ 13:43
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдеп в связи с нападением американских полицейских на съемочную группу Первого канала.
Газета.Ru 16:13
Политика
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Политика
Киев передал списки для обмена пленными с ЛНР и ДНР
Украина передала список для взаимного обмена удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР.
News.ru 16:10