Общество
ТАССНа Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов на Украине отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в понедельник Государственная служба по ЧС страны.
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Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Политика
Премьер Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии увеличилось до четырех
Число жертв болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло в Италии четырех человек. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.
Гаджеты
Xiaomi разработала «умные» устройства для кухни
Известно, что уже через пару дней Xiaomi откроет сбор на Xiaomi Mijia Internet Dishwasher на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin.
Общество
Кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля?
С первого числа на 6,1 процента подрастут пособия тем согражданам, которые по тем или иным причинам не накопили нужного трудового стажа, а потому могут рассчитывать лишь на минимальную, социальную пенсионную выплату.
Гаджеты
В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире
Китайский гигант Xiaomi уступил лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов другой компании из поднебесной.
Армия и оружие
Послесловие к празднику
Естественно возникает вопрос почему в России — деидеологизированной стране сохранился идеологизированный советский праздник.
Единоборства
Отец Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру
Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил в эфире шоу Good Morning Britain, что его сыну лучше завершить карьеру.
Технологии
Sony и Facebook пропустят GDC 2020 из-за коронавируса
Sony и Facebook Gaming/Oculus не будут участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2020 из-за опасений по поводу коронавируса COVID19.
Политика
Казахстан заинтересован в интеграционных проектах ЕАЭС
Глава правительства сообщил собеседнику, что взаимный торговый оборот страны в рамках ЕАЭС увеличился на 4 миллиарда и составил свыше 20 миллиардов долларов.
Армия и оружие
Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии
Армия Израиля заявила, что атаковала позиции палестинской группировки "Исламский джихад" в Сирии и в секторе Газа.
Здоровье
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 130 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV в Италии увеличилось до 132 человек.
Гаджеты
Составлен ТОП-5 смартфонов с тройной камерой в 2020 году
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Технологии
Стандарт PCIe 6.0 могут утвердить в будущем году
Организация PCI-SIG сравнительно недавно представила требования стандарта PCI Express 5.0, а теперь опубликовала версию 0.5 спецификаций уже PCIe 6.0.
Футбол
Футболист Тарасов получил травму
Технологии
Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями
Социальная сеть Twitter изучает возможность привлечения собственных пользователей к проверке информации на достоверность, сообщает NBC News со ссылкой на презентацию компании.
Авто
Барнаул показал самый высокий рост цен на отечественные авто с пробегом
Самые же высокие цены на отечественные автомобили зафиксированы в Тольятти (в среднем 200 000 рублей).
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Автоспорт
В «Феррари» доверяют решению ФИА по новой системе «Мерседеса»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что команда отправит в ФИА запрос о новой системе рулевого управления «Мерседеса», которая вызвала много вопросов.
Футбол
Клопп: «Не понимаю, когда „Ливерпуль“ называют лучшей командой в мире»
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своей команде.
Общество
44 российских студента остаются в китайском городе Ухане
Дипломат добавил, что студентам предлагалась эвакуация, однако все отказались.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль
Политика
Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
Культура
Назван предполагаемый победитель «Евровидения-2020»
Музыкальные обозреватели издания "Ура.ру" предположили, кто может стать представителем РФ на конкурсе, а также назвали предполагаемого победителя.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу
Общество
Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
Политика
Глава Sputnik Эстония и Вышинский вышли на пикет к посольству в Москве
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения Sputnik Елена Черышева участвуют в пикете у посольства Эстонии в Москве, передает корреспондент РИА Новости.