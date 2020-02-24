Более 250 населенных пунктов на Украине отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в понедельник Государственная служба по ЧС страны.

На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

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