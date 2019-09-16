Происшествия

REGNUMREGNUMНа Украине бывшего ополченца ДНР расстреляли на пороге его дома

Роман Джумаев, проживавший в Мариуполе на улице Воинов-освободителей, около полудня был расстрелян неизвестными на пороге своего дома. Он скончался от множественных огнестрельных ранений до приезда «Скорой помощи».
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На Украине расстреляли ополченца батальона «Пятнашка»

Московский Комсомолец10:01

Ополченца ДНР расстреляли в упор после освобождения из украинского СИЗО

Lenta.ru12:06

В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»

Известия09:14

Ополченца легендарной «Пятнашки» расстреляли в упор на пороге его квартиры в Мариуполе - источники

Царьград07:56

В Мариуполе убили находившегося под домашним арестом экс-бойца батальона ДНР «Пятнашка»

Новая газета10:19

На Украине расстреляли бывшего ополченца ДНР

URA.Ru13:15

На Украине расстреляли бывшего ополченца ДНР

Комсомольская правда13:44
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Что будет при «освобождении» Донбасса

Вести.UZ10:13
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Происшествия

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Газета.Ru 10:23
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Шоу-бизнес

Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк

Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею дать двойное название республике

РБК 11:09
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Авто

Стало известно, когда дебютирует Lada 4x4 с новым салоном

Интерьер внедорожника украсит новая приборная панель и переработанный центральный тоннель.
Тарантас Ньюс вчера в 09:53
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Происшествия

Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Экономика

Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей

По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.
АБН 04:40
Гаджеты

64-ядерный AMD Epyc 7742 — первый в мире процессор, позволяющий кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени

Как сообщили в компании Beamr Imaging, разрабатывающей ПО для обработки видео, Epyc 7742 стал первым в мире процессором, позволяющим кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени.
iXBT.com вчера в 15:44
Политика

Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.
RT на русском 12:25
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд

В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец вчера в 16:10
Общество

Кардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Политика

СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

Собственность российской дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке употреблялась для перехвата данных ФБР и помощи российским агентам на территории США.
Газета.Ru 12:50
Происшествия

Мужчина, которого смыло волной с пирса в Зеленоградске, погиб

Турист, которого в воскресенье смыло волной с пирса в Зеленоградске, —иностранный гражданин.
Клопс 03:00
Происшествия

В Москве столкнулись три автобуса

РИА Новости 09:28
Наука

Человечеству предрекли вымирание через 1,5 года

Писатель и журналист, гуманист Джонатан Франзен утверждает, что людям пора принять неизбежное и смириться с тем, что через 1,5 года «мир будет уже совсем не тот».
ФедералПресс вчера в 20:39
Кино

Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк

В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк, известный зрителям по сериалу «Беверли-Хиллз, 90 210».
REGNUM 07:56
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Общество

Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей

Имя удачливого москвича не сообщается. В августе житель Калининграда выиграл в лотерею более 3,5 миллиона, потратив на билет 40 рублей.
РИА Новости 10:59
Финансы

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Футбол

Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Спорт-Экспресс 13:23
Шоу-бизнес

Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

Телепрограмма 12:05
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Политика

В ЛНР назвали фейком информацию об аресте главы МВД Корнета

Информация об аресте главы МВД самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета является фейком, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник изданию «Политика Сегодня».
РБК 10:57
Футбол

Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
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