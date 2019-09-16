Происшествия

REGNUMREGNUMНа Украине бывшего ополченца ДНР расстреляли на пороге его дома

В подконтрольном властям Украины Мариуполе неизвестные расстреляли мужчину, обвинявшегося украинским следствием в участии в боевых действиях на стороне ополчения ДНР, сообщает 16 сентября издание 0629.com.ua.
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