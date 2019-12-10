Энергетика
ПРАЙМ«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%
Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Общество
Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
Политика
Лавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3
На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская рассказала, как пережила клиническую смерть в 26 лет
Впоследствии оказалось, что Ирина не просто упала в обморок, а пережила клиническую смерть от болевого шока, вызванного выходом камней из почек.
Политика
Путин: Ленин заложил мину под государственность России
Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Политика
В Раде назвали нормандский саммит капитуляцией перед радикалами
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что итогом прошедшего в Париже нормандского саммита стала «очередная декларация о намерениях» и капитуляция Киева перед радикалами.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Футбол
Анчелотти не собирается уходить в отставку
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после победы над «Генком» (4:0) отрицательно ответил на вопрос об отставке.
Политика
В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
Космос
Выяснено происхождение полос Энцелада
Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Футбол
Зидан: «Не думаю, что Азару потребуется операция»
Полузащитник «Реала» Эден Азар не полетит на родину на матч Лиги чемпионов против «Брюгге» по причине травмы голеностопа, которая оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально.
Происшествия
Двух петербургских полицейских обвинили в избиении подростка
В Петербурге в отношении двух полицейских обвинили в избиении подростка.
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Политика
Путин предупредил о риске повторения Сребреницы в Донбассе
Глава России Владимир Путин предположил, что если отдать границу с Россией в Донбассе под контроль Киеву без предоставления гарантий безопасности жителям региона, то на территории самопровозглашенных республик может начаться "вторая Сребреница".
Футбол
Джорджевич показал, как восстанавливается после операции
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич показал, как он передвигается после операции на колене.
Спорт
Почетный президент ОКР назвал виновного в отстранении России
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает издание "Аргументы и факты".
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире
Политика
Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину
Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.