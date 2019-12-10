Энергетика
News.ru«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения. Цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), — говорится в пресс-релизе компании.
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Генпрокурор проявил себя генадвокатом
В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.
Политика
Кремль отказался считать газовый спор России и Украины урегулированным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об урегулировании «газового вопроса» с Украиной не приходится.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Найдено противодействие супербактерии, устойчивой к антибиотикам
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Турине
Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на открытии подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию на Украине
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Украину, подчеркнул необходимость соблюдения минских договоренностей.
Спорт
Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом
Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Футбол
Дмитрий Сычев объявил о завершении футбольной карьеры
Политика
Болгария заявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
Политика
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Происшествия
СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»
В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод
На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.