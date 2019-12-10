Украинский "Нафтогаз" в декабре снизил цены на газ для населения на 13% по сравнению с ноябрем. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает агентство УНИАН. Цена на 10 декабря на газ составляет без учета НДС и наценок 4277 гривен (около 11515 рублей, 180 долларов США) за тысячу кубометров.

На Украине цену на газ для населения снизили на 13%

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