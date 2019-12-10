Энергетика
МонаВистаНа Украине цену на газ для населения снизили на 13%
Украинский "Нафтогаз" в декабре снизил цены на газ для населения на 13% по сравнению с ноябрем. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает агентство УНИАН. Цена на 10 декабря на газ составляет без учета НДС и наценок 4277 гривен (около 11515 рублей, 180 долларов США) за тысячу кубометров.
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"Каждый может отказаться, но…": Киев заманил украинцев в "газовую рулетку" - экс-пиарщик "Нафтогаза"
Царьград07 декабря в 05:38
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