Энергетика
МонаВистаНа Украине цену на газ для населения снизили на 13%
Украинский "Нафтогаз" в декабре снизил цены на газ для населения на 13% по сравнению с ноябрем. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает агентство УНИАН. Цена на 10 декабря на газ составляет без учета НДС и наценок 4277 гривен (около 11515 рублей, 180 долларов США) за тысячу кубометров.
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Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
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В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
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В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Более трети россиян считают, что размер справедливой минимальной оплаты труда должен превышать 50 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса Общественной палаты РФ, результаты которого имеются в распоряжении агентства «РИА Новости».
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Здоровье
Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам
В первую очередь, повышены зарплаты.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Политика
Чижов предрек «новое начало» в отношениях России и Евросоюза
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы в отношениях между Москвой и Брюсселем возникнет "новое начало".
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Гаджеты
Google будет добавлять новые функции в Pixel 4
Смартфоны Pixel 4 получили несколько новых функций от компании Google.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Происшествия
Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси
Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших во время стрельбы в Джерси-сити.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Космос
NASA отправит к Луне «призрачных женщин»
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Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Культура
Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому
Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Космос
Запущенный с Восточного в июле метеоспутник приняли в эксплуатацию
Летные испытания метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, выведенного на орбиту в июле, завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил Роскосмос.
Армия и оружие
Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» работает над собственной ОС для смартфонов
«Лаборатория Касперского» ведет разработку собственной мобильной операционной системы.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин
Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу
Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.