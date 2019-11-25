Общество

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Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова. Об этом сам чиновник рассказал в Facebook.
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На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

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Заместителя городского головы Славянска выволокли из караоке за то, что не давал петь «Москва, звонят колокола!» и «Офицеры, россияне»

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
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Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
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Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети

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«Температурные качели» ожидаются в Москве в декабре

В столице в первый месяц зимы погода будет часто меняться, ожидается много осадков, но и велика вероятность, что на новогодних праздниках наступит оттепель, сообщается на сайте «Метеовести».
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30 школьников в Нижегородской области отравились газом

Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
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Экономика

Медведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
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Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Футболисты «Лечче» ушли от поражения в матче с «Кальяри»

Встреча, состоявшаяся в Лечче, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Жуан Педро Галвао (30-я минута, с пенальти) и Раджа Наингголан (67), у хозяев отличились Джанлука Лападула (83, с пенальти) и Марко Кальдерони (90+1).
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Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
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Умер заслуженный актер Виктор Семенов

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В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь

Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".
Сахалин.Инфо 04:14
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В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
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#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

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Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
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Наука

Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

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Правительство Швеции перестанет именовать Белоруссию «Белой Россией»

В Стокгольме правительство Швеции, идя навстречу просьбам белорусских властей, отказалось от использования в официальных документах названия Белоруссии шведским словом Vitryssland (Белая Россия).
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WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
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Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

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Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
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Трейлер нового сезона «Доктора Кто» опубликован в Сети

iReactor 23 ноября в 12:42
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«Сахалин Энерджи» опять возглавила рейтинг открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности

Четвертый год подряд "Сахалин Энерджи" возглавляет рейтинг открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности.
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Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

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В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

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В центре Харькова взорвали машину адвоката

В Харькове неизвестные злоумышленники совершили покушение на адвоката Андрея Гагуна, подорвав его автомобиль.
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В России получен патент на сенсор примесей в воде

Изобретатели университета ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) получили патент на уникальный недорогой сенсор определения примесей в воде.
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