Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова. Об этом сам чиновник рассказал в Facebook.

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

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