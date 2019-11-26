Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова. Об этом сам чиновник рассказал в Facebook.

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

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