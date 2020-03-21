Коронавирус
ИзвестияНа Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе минздрава страны.
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Общество
Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
Футбол
ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Чемпионат мира прошёл летом 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале FIFATV.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Происшествия
Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье
Правоохранительные органы Ставропольского края начали возбуждать дела в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран или при подозрении на COVID-19.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Происшествия
На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад
Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Политика
Сергей Лавров празднует 70-й день рождения
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
Общество
Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию
Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
Футбол
Анатолий Тимощук: сейчас главное — самоизоляция без перегибов
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, выигрывавший в качестве футболиста клуба из Санкт-Петербурга два чемпионата, Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА в интервью РИА Новости рассказал о том, как намеревается вести себя в условиях распространения коронавируса и посоветовал сохранять спокойствие при любом развитии ситуации.
Наука
Раскрыт механизм появления коронавируса
Финансы
ЦБ начинает продажи валюты из ФНБ на внутреннем рынке
В результате общий объем ФНБ достиг 12,2 трлн руб. "Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже $ 25 за баррель марки Urals", — уточнили в ЦБ.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская выпустила коллекцию масок
Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Культура
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
Рязанец Никита Осин озвучил роль Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале.
Политика
Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе нового типа.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Политика
Украина отправила военный борт в Китай за тестами на коронавирус
На новостном портале АрміяІпfоrм сообщили о том, что Украина отправила в китайский город Гуанчжоу военно-воздушный транспортник Ил-76 МД, чтобы привезти в страну экспресс-тесты на коронавирус.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.