Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе минздрава страны.

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

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