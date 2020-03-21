Коронавирус

ИзвестияИзвестияНа Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе минздрава страны.
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Число инфицированных коронавирусом на Украине возросло до 39

News.ru01:27

Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41

Газета.Ruвчера в 18:28

Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

RT на русскомвчера в 20:21

На Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 41

Московский Комсомолецвчера в 18:31

МИД Украины подтвердил третью смерть от коронавируса вне страны

РИА Новости03:55

Число зараженных коронавирусом на Украине увеличилось до 39

ТАССвчера в 16:27

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Известиявчера в 15:26
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Общество

Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:29
Футбол

ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Чемпионат мира прошёл летом 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале FIFATV.
Чемпионат вчера в 22:45
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Происшествия

Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье

Правоохранительные органы Ставропольского края начали возбуждать дела в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран или при подозрении на COVID-19.
Комсомольская правда 04:14
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 18 марта в 13:39
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Происшествия

На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
REGNUM 03:52
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика

Сергей Лавров празднует 70-й день рождения

Известия вчера в 18:54
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor вчера в 11:18
Общество

Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию

Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Bimru.ru вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Футбол

Анатолий Тимощук: сейчас главное — самоизоляция без перегибов

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, выигрывавший в качестве футболиста клуба из Санкт-Петербурга два чемпионата, Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА в интервью РИА Новости рассказал о том, как намеревается вести себя в условиях распространения коронавируса и посоветовал сохранять спокойствие при любом развитии ситуации.
РИА Новости 02:00
Наука

Раскрыт механизм появления коронавируса

Shraibikus News вчера в 05:21
Финансы

ЦБ начинает продажи валюты из ФНБ на внутреннем рынке

В результате общий объем ФНБ достиг 12,2 трлн руб. "Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже $ 25 за баррель марки Urals", — уточнили в ЦБ.
Евразия Daily 19 марта в 03:19
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 11:09
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Яна Рудковская выпустила коллекцию масок

Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.
RuNews24.ru вчера в 12:39
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

Рязанец Никита Осин озвучил роль Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале.
КП - Рязань вчера в 11:00
Политика

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе нового типа.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

Украина отправила военный борт в Китай за тестами на коронавирус

На новостном портале АрміяІпfоrм сообщили о том, что Украина отправила в китайский город Гуанчжоу военно-воздушный транспортник Ил-76 МД, чтобы привезти в страну экспресс-тесты на коронавирус.
Discover24 04:00
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
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