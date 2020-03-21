Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39

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