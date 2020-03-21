Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
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Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

RT на русскомвчера в 20:21

На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 18 человек

Красная веснавчера в 16:56

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 41

Аргументы и Фактывчера в 18:04

На Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 41

Московский Комсомолецвчера в 18:31

Число зараженных коронавирусом на Украине увеличилось до 39

ТАССвчера в 16:27

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39

РИА Новостивчера в 16:27

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Известиявчера в 15:26
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Хабиб в маске о коронавирусе: «Пусть Всевышний хранит всех нас»

«Пусть Всевышний хранит вас всех», – сказал Нурмагомедов. Хабиб в следующем поединке 18 апреля должен выйти в октагон против Тони Фергюсона.
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Москвич убил жену и ее родителей

В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Российская газета 02:59
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 19 марта в 07:37
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
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После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело

После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
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Индексы США снизились более чем на 4% при закрытии торгов

Торги в США закрылись в пятницу падением основных индексов в диапазоне 3,7 — 4,5% на фоне нестабильности нефтяных рынков.
РБК вчера в 23:37
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Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Единственным действующим способом, который поможет обезопасить человека от коронавируса, является сбалансированное питание, которые укрепляют иммунитет, сообщает заслуженный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Evo-rus.com 01:24
Происшествия

На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
REGNUM 03:52
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК вчера в 17:00
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
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Sony рассказала о характеристиках PlayStation 5

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Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

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Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Мойка78 вчера в 08:28
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
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В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM вчера в 05:40
Общество

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 23:15
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
РБК 04:52
Общество

В Великобритании добровольцы согласились на заражение коронавирусом

Российская газета 03:37
Общество

Все московские поликлиники перешли на новый формат работы

Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
ТАСС 05:00
Финансы

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Деловое.ТВ 19 марта в 04:40
Футбол

Фабрегас вслед за Погба поздравил Кокорина с днем рождения

ProstoProSport 19 марта в 12:39
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:19
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество

Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:40
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru вчера в 07:08
Игры

В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2

Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).
3DNews 03:33
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
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