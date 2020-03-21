Коронавирус
РИА НовостиНа Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
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Единоборства
Хабиб в маске о коронавирусе: «Пусть Всевышний хранит всех нас»
«Пусть Всевышний хранит вас всех», – сказал Нурмагомедов. Хабиб в следующем поединке 18 апреля должен выйти в октагон против Тони Фергюсона.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело
После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
Экономика
Индексы США снизились более чем на 4% при закрытии торгов
Торги в США закрылись в пятницу падением основных индексов в диапазоне 3,7 — 4,5% на фоне нестабильности нефтяных рынков.
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Единственным действующим способом, который поможет обезопасить человека от коронавируса, является сбалансированное питание, которые укрепляют иммунитет, сообщает заслуженный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Происшествия
На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад
Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках PlayStation 5
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Происшествия
В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре
Общество
Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
Общество
В Великобритании добровольцы согласились на заражение коронавирусом
Общество
Все московские поликлиники перешли на новый формат работы
Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
Финансы
Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке
Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Футбол
Фабрегас вслед за Погба поздравил Кокорина с днем рождения
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Общество
Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе
По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Общество
Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума
Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Игры
В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2
Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.