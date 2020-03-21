Коронавирус

ИзвестияИзвестияНа Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе минздрава страны.
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Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

RT на русскомвчера в 20:21

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39

РИА Новостивчера в 16:27

На Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 41

Московский Комсомолецвчера в 18:31

Число зараженных коронавирусом на Украине увеличилось до 39

ТАССвчера в 16:27

На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 18 человек

Красная веснавчера в 16:56

Возросло число заразившихся новым коронавирусом на Украине

ФАНвчера в 18:58

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Известиявчера в 15:26
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Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Общество

Путин назвал число россиян среднего класса

Владимир Путин добавил, что в каждой стране средний класс разный, поэтому нельзя сравнивать уровень жизни в России со средним классом во Франции, Германии или США.
Слово и Дело 18 марта в 03:50
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:23
Происшествия

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:05
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Общество

Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию

Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Bimru.ru вчера в 07:21
Армия и оружие

У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом

Среди американских военных в Европе выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
РИА Новости вчера в 19:52
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня 19 марта в 05:17
Здоровье

В Сингапуре зафиксированы первые две смерти от коронавируса

Два первых случая смерти после заражения новым коронавирусом зафиксированы в Сингапуре, сообщает Минздрав страны 21 марта на официальном сайте ведомства.
Красная весна 01:14
Общество

Исследование показало, что почти треть россиян рады работать удаленно

7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась.
РИА Новости вчера в 21:44
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
ТАСС вчера в 00:59
Шоу-бизнес

Наследство Эдуарда Лимонова: что писатель оставил их с Волковой детям

Комсомольская правда вчера в 13:27
Наука

В России начали тестировать вакцины от коронавируса

В России ученые и медики начали тестировать вакцины от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издвание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:30
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости 18 марта в 22:13
Армия и оружие

НАТО предложило Турции военную помощь в Сирии

Турция проиграет войну в случае начала вооруженного конфликта с Россией, если Анкара не получит помощь НАТО.
Shraibikus News вчера в 04:13
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Кино

«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США

CyberSport.ru 18 марта в 04:07
Политика

В США могут выделить более $2 трлн на смягчение последствий пандемии

На смягчение последствий нового коронавируса для экономики американские власти могут выделить более 2 триллионов долларов.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Авто

Составлен ТОП-10 иномарок российского автопарка

Стоит сказать, что эти десять автомобилей занимают в иномарочном сегменте автопарка нашей страны 22%.
Тарантас Ньюс 01:10
Общество

СМИ назвали один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стала федеральная земля Тироль в Австрии.
Аргументы и Факты вчера в 19:06
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 19 марта в 07:37
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