Коронавирус
ИзвестияНа Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе минздрава страны.
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Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Общество
Путин назвал число россиян среднего класса
Владимир Путин добавил, что в каждой стране средний класс разный, поэтому нельзя сравнивать уровень жизни в России со средним классом во Франции, Германии или США.
Общество
В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом
В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Происшествия
В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Политика
ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Общество
Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию
Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Армия и оружие
У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом
Среди американских военных в Европе выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Здоровье
В Сингапуре зафиксированы первые две смерти от коронавируса
Два первых случая смерти после заражения новым коронавирусом зафиксированы в Сингапуре, сообщает Минздрав страны 21 марта на официальном сайте ведомства.
Общество
Исследование показало, что почти треть россиян рады работать удаленно
7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Шоу-бизнес
Наследство Эдуарда Лимонова: что писатель оставил их с Волковой детям
Наука
В России начали тестировать вакцины от коронавируса
В России ученые и медики начали тестировать вакцины от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издвание Evo-rus.com.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Экономика
Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира
Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
Армия и оружие
НАТО предложило Турции военную помощь в Сирии
Турция проиграет войну в случае начала вооруженного конфликта с Россией, если Анкара не получит помощь НАТО.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Кино
«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США
Политика
В США могут выделить более $2 трлн на смягчение последствий пандемии
На смягчение последствий нового коронавируса для экономики американские власти могут выделить более 2 триллионов долларов.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Авто
Составлен ТОП-10 иномарок российского автопарка
Стоит сказать, что эти десять автомобилей занимают в иномарочном сегменте автопарка нашей страны 22%.
Общество
СМИ назвали один из главных очагов коронавируса в Европе
Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стала федеральная земля Тироль в Австрии.
Политика
Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.