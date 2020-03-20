Коронавирус
RT на русскомЧисло заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39
Число подтверждённых диагнозов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 39. 13 новых случаев зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях. Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба украинского Минздрава.
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Армия и оружие
У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом
Выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом среди американских военных в Европе, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Автоспорт
«Формула-1» организует виртуальные соревнования среди гонщиков
В программу войдут те гонки, которые были отменены. Продолжительность каждой гонки составит ровно половину от времени реального заезда.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Футбол
Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля
Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
Общество
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
Летные испытания планируется провести в 2022 году.
Армия и оружие
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Ракеты, стартовавшие с полигона в округе Сончхон, пролетели около 410 километров. Они не поднимались выше 50 километров.
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Футбол
«Реал» не планирует увольнять Зидана
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает AS.
Музыка
«Little Big» не смогут исполнить свой хит на перенесенном «Евровидении»
Петербургской группе "Little Big" придется писать новый хит для международного конкурса "Евровидение".
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Общество
Циклон оставил без света 15 населённых пунктов на Сахалине
Гаджеты
Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Музыка
The Weeknd выпустил новый альбом After Hours
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Происшествия
Бывший вице-мэр Воронежа отправился под домашний арест
Что именно имелось ввиду под «исчерпывающими признательными показаниями», в ведомстве не говорят, однако, как сообщает ряд СМИ, бывший вице-мэр сообщил правоохранителям, что половина инкриминируемой ему взятки досталась другому экс-заместителю главы горадминистрации Сергею Курило, работающему в АИР заместителем директора и проходящему по делу в качестве свидетеля.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.