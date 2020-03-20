Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

Число подтверждённых диагнозов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 39. 13 новых случаев зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях. Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба украинского Минздрава.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

RT на русском20:21

На Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 41

Московский Комсомолец18:31

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека

РИА Новости17:43

Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 40 человек

ТАСС18:25

На Украине коронавирусом заразились почти 40 человек

Росбалт16:59

На Украине число зараженных COVID-19 возросло до 41

Известия17:35

Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41

Газета.Ru18:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 23:44, Ашберн
Армия и оружие

У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом

Выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом среди американских военных в Европе, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
РИА Новости 19:52
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском 21:05
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Коммерсантъ 09:21
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru 15:17
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Автоспорт

«Формула-1» организует виртуальные соревнования среди гонщиков

В программу войдут те гонки, которые были отменены. Продолжительность каждой гонки составит ровно половину от времени реального заезда.
Спорт-Экспресс 10:20
Происшествия

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6

Известия 22:04
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия 21:49
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Футбол

Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
Радио Зенит вчера в 10:55
Общество

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Летные испытания планируется провести в 2022 году.
РИА Новости 20:05
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Ракеты, стартовавшие с полигона в округе Сончхон, пролетели около 410 километров. Они не поднимались выше 50 километров.
Вести.Ru 22:47
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM 05:40
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Футбол

«Реал» не планирует увольнять Зидана

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает AS.
Газета.Ru 05:42
Музыка

«Little Big» не смогут исполнить свой хит на перенесенном «Евровидении»

Петербургской группе "Little Big" придется писать новый хит для международного конкурса "Евровидение".
Online47.ru 18:58
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru 22:47
Общество

Циклон оставил без света 15 населённых пунктов на Сахалине

RT на русском 21:28
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус 13:56
Музыка

The Weeknd выпустил новый альбом After Hours

Собака.ru 04:41
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 18:50
Происшествия

Бывший вице-мэр Воронежа отправился под домашний арест

Что именно имелось ввиду под «исчерпывающими признательными показаниями», в ведомстве не говорят, однако, как сообщает ряд СМИ, бывший вице-мэр сообщил правоохранителям, что половина инкриминируемой ему взятки досталась другому экс-заместителю главы горадминистрации Сергею Курило, работающему в АИР заместителем директора и проходящему по делу в качестве свидетеля.
Обозреватель Врн 11:09
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:06
ещё по теме
Главное