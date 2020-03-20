Число подтверждённых диагнозов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 39. 13 новых случаев зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях. Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба украинского Минздрава.

Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

Автоспорт «Формула-1» организует виртуальные соревнования среди гонщиков В программу войдут те гонки, которые были отменены. Продолжительность каждой гонки составит ровно половину от времени реального заезда.

Политика Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.

Шоу-бизнес Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.

Футбол «Реал» не планирует увольнять Зидана Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает AS.

Гаджеты Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.