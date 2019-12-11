Политика
RT на русскомНа Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» (АРК).
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Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Экономика
В Петербурге массово банкротятся строительные организации
Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Энергетика
Польша после отказа от российского газа будет закупать его в США и ЕС
Варшава объявила, что будет покупать газ в Норвегии, Евросоюзе, а также в США и Катаре.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Гаджеты
Samsung запускает trade-in на носимые устройства
Южнокорейский производитель Samsung Electronics объявил о старте проекта trade-in на "умные" аксессуары, в ходе которого, при возвращении бывших в использовании носимых гаджетов, среди которых также числятся фитнес-браслеты и механические часы, владелец сможет приобрести новые модели смарт-часов, получив выгоду до 19,5 тысяч рублей.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Музыка
Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия
Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.
Наука
Ученые СПбГУ обнаружили в Бурятии панцирь древней черепахи
За две недели поисков ученые обнаружили и изъяли из породы кости конечностей и зубы динозавров, кости конечностей и черепа древних животных (хористодер) и практически целый панцирь ископаемой черепахи.
Транспорт
Вячеслав Володин рассказал о строительстве нового моста через Волгу
Принято решение о строительстве нового моста через Волгу. Об этом сообщил спикер Госдумы.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку
Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Политика
России напомнили, какой контракт на транзит газа нужен Киеву
Позиция Киева относительно контракта на транзит газа из РФ не изменилась — нужен долгосрочный договор.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей
Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон умолчал о возможном падении на тестах мотоцикла MotoGP
В прошедший понедельник в Валенсии две легенды автоспорта Льюис Хэмилтон и Валентино Росси обменялись своей гоночной техникой при посредничестве общего спонсора Monster Energy, а в среду действующий чемпион Формулы 1 через свои социальные сети впервые прокомментировал это событие.
Политика
ЕС намерен продлить санкции против России
Евросоюз намерен продлить санкции против России, действия которых истекают 31 января 2020 года, сказал журналист представитель ЕС.
Футбол
Белоруссия ужесточила лимит на легионеров
Исполком Белорусской федерации футбола (БФФФ) принял решение ужесточить лимит на легионеров в национальном чемпионате, сообщает официальный сайт организации.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины
Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года
Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Происшествия
Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности
Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже
Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.