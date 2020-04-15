Политика
ИзвестияНа Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман. Предприятие занимается производством и утилизацией ракетного топлива. Из-за кризиса на Украине завод оказался в тяжелой ситуации.
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с чего всё началось
Глава Павлоградского химического предприятия Леонид Шиман ранее заявил, что Украина могла бы ударить «Ольхой» по объектам в российском тылу, например по нефтеперерабатывающему заводу «Каменский» в Ростовской области.URA.Ru02:52
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После украинских угроз ударить ракетами по России эксперт заговорил об ответе
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