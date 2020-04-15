Политика
ИзвестияНа Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман. Предприятие занимается производством и утилизацией ракетного топлива. Из-за кризиса на Украине завод оказался в тяжелой ситуации.
Читать в источнике
Оценить179
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:27, Ашберн
Игры
Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2
News.ru 10:10
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
Общество
Порядок получения пропусков для передвижения в Подмосковье уточнили
Уточняется, что оформлять цифровой пропуск для передвижения по подмосковному региону граждане смогут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Ugpressa.ru 16:29
Общество
Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве
Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы 21:14
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.
Вести.Ru 19:35
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ 12 апреля в 23:41
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100
«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении.
RT на русском 22:30
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 23:10
Общество
Ещё +1. Коронавирус в Приангарье развивается
По состоянию на 18 часов 14 апреля на территории Иркутской области официально зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом.
Братская Студия Телевидения 06:54
Энергетика
Цены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л.
Интерфакс 12:43
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 10:10
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 15:42
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:28
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность 10:19
Общество
На Кубани судью проверят после видео с тостом про «супертёлочку»
Краснодар, 14 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Проверку начала квалификационная коллегия судей Краснодарского края по факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, об этом сообщила пресс-службе Краснодарского краевого суда.
REGNUM 07:02
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Происшествия
Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском 23:15
Здоровье
Глава Минздрава рассказала о пике пандемии коронавируса в Омске
Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии коронавируса в регионе пройдет до конца апреля.
РИА ОмскИнформ 10:56
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Космос
Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс
ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54
Общество
В МЧС сообщили важные правила самоизоляции
В МЧС рассказали, какие правила важно соблюдать во время самоизоляции.
Москва 24 21:20
Экономика
На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия
Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС 14:34
Политика
Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ
На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 12:20