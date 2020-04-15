Политика
РБКНа Украине допустили возможность ракетного удара по России
В случае наступления со стороны России Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил в интервью Цензор.НЕТ директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
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Общество
Эксперт сообщил об осложнениях при бессимптомном течении коронавируса
"Насколько часто встречаются осложнения при бессимптомном течении заболевания, сказать пока нельзя, сегодня мы только-только подходим к вопросу, что бессимптомное проявление коронавирусной инфекции - это реальность", - рассказал РИА Новости Авдеев.
РЕН ТВ вчера в 20:59
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.
РИА Новости вчера в 23:46
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
RT на русском 00:51
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
Политика
Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса
Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
РИА Новости 00:19
Наука
На 3D принтере напечатали бионические кораллы
Британские ученые из Кембриджского университета смогли воспроизвести структуру живого коралла, напечатав ее на 3D принтере.
МонаВиста вчера в 16:42
Энергетика
WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Кузбассе выросло до 19
Количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе выросло до 19, следует из сообщения в Telegram-канале правительства региона.
РИА Новости 00:49
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл вчера в 03:15
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44
Происшествия
Новосибирский оперштаб сообщил о новых пациентах с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на 9:00 сегодня, 15 апреля, за сутки официально зарегистрированы семь пациентов с коронавирусом, в том числе жительница Бердска.
REGNUM 00:42
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
3DNews вчера в 14:38
Происшествия
В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник.
ТАСС вчера в 13:14
Политика
В США предположили естественное происхождение коронавируса
Американские военные считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по всему миру с конца декабря прошлого года, вызывая инфекционное заболевание COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории.
Известия вчера в 15:49
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Общество
Шесть новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии
На сегодняшнее утро в Удмуртии подтверждено еще 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Izhlife 13 апреля в 02:15
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Наука
Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия вчера в 18:07
Общество
Первомайскую демонстрацию отменили в Приморье из-за коронавируса
Решение об отмене массовых мероприятий на 1 мая во Владивостоке вызвано непростой эпидемиологической ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день в Приморье.
Интерфакс - Россия вчера в 23:31
Транспорт
ТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения.
Газета.Ru вчера в 16:38
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ вчера в 01:37
Происшествия
Минэкологии Якутии разыскивает героев скандального видео
Evo-rus.com вчера в 23:48
Происшествия
Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву
Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.
Москва 24 вчера в 18:41
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК вчера в 16:15
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17