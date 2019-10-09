Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, российская компания "Газпром" сможет со следующего года поставлять газ напрямую крупным украинским предприятиям.

На Украине допустили прямые поставки «Газпрома» в 2020 году

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