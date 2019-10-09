Энергетика
Газета.RuНа Украине допустили прямые поставки «Газпрома» в 2020 году
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, российская компания "Газпром" сможет со следующего года поставлять газ напрямую крупным украинским предприятиям.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» допустил прямые поставки российского газа на Украину в 2020 году
Rambler News Service05:07
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
Известия 07:15
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Шоу-бизнес
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Lenta.ru 07:26
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Происшествия
В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину
Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
РИА Новости 07:17
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
В Кремле рассказали об условиях саммита «нормандской четверки»
Проведение саммита "нормандской четверки" в случае, если разведение сил в Донбассе сорвется, будет зависеть от решения президентов.
Российская газета 08:25
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Политика
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Наука
Компьютерная модель помогает понять человеческую память
Исследователи из Окинавского института наук и технологий (OIST) и Научного центра мозга RIKEN создали искусственную сеть для симуляции мозга, демонстрируя, что работа с тормозными цепями ведет к расширению памяти.
МКБ-11 08:45
Происшествия
Подмосковного полицейского уволили за интим с 13-летней девочкой
Сотрудника патрульно-постовой службы из подмосковного Жуковского заподозрили в интимных связях с 13‑летней девочкой, в связи с чем полицейского уволили со службы из ОМВД, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Ugpressa.ru 06:16
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru вчера в 09:27
Здоровье
На Ставрополье снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, с 27 сентября по 3 октября 2019 года в медучреждения с клиникой ОРВИ обратились 11654 жителя Ставрополья.
Победа 26 вчера в 00:45
Киберспорт
Участник Hearthstone GrandMasters призвал освободить Гонконг на стриме
Гонконгский игрок Нг «Blitzchung» Вай Чунг на послематчевом интервью на Hearthstone GrandMasters 2019 призвал освободить Гонконг.
Cyber.sports.ru 07 октября в 07:16
Политика
На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе является медийным продуктом.
Lenta.ru 08:09
Кино
Том Холланд обрил голову наголо ради нового фильма и ужаснул поклонников
Popcornnews.ru 08:40
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Армия и оружие
Шойгу: Россия продолжит создавать независимую систему вооружения
"Останутся западные экономические санкции или нет - в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", - сказал министр на селекторном совещании.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Происшествия
Экс-директор школы выпил подаренную блогером бутылку водки и умер
Мужчина, оказавшийся бывшим директором школы, в воскресенье выпил водку и умер возле продуктового магазина в поселке Подстепки Самарской области.
Известия вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении
Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Life.ru 07 октября в 14:36
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 06 октября в 18:21