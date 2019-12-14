Экономика
Rambler News ServiceНа Украине допустили резкий обвал гривны в 2020 году
Курс доллара на Украине может достигнуть отметки в 50 гривен в 2020 году, заявил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии для «РБК-Украина».
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К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина".Life.ru14 декабря в 14:59
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«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
Комсомольская правда14 декабря в 14:16
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