с чего всё началось

Курс доллара на Украине может достигнуть отметки в 50 гривен в 2020 году, заявил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии для «РБК-Украина».

На Украине допустили резкий обвал гривны в 2020 году

Происшествия Директора ФБК Жданова отпустили из полиции Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили после сегодняшнего задержания на выходе из спецприемника, где до этого он отбывал десять суток ареста.

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Политика Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Экономика Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.

Футбол Десна — Динамо (Киев) 0:1 Болельщики киевского «Динамо» выступили с коротким обращением к руководству клуба во время выездного матча с «Десной».

Политика Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что проклинает 2014 год, в котором на Украине произошла смена власти и референдум о выходе Крыма из состава страны.

Общество Rambler добился временной блокировки контента «Матч ТВ» Компания «Рамблер интернет холдинг», входящая в состав Rambler Group, добилась временной блокировки контента на сайте «Матч ТВ», который связан с Английской футбольной премьер-лигой, сообщает The Bell со ссылкой на постановление Московского городского суда от 10 декабря.

Общество От Apple, Google и Tesla потребовали денег для детей-шахтеров в Конго Международная правозащитная организация IRAdvocates подала в окружной суд США по округу Колумбия коллективный иск против крупнейших технологических компаний страны — Apple, Alphabet (материнская компания Google), Dell Technologies, Microsoft и Tesla.

Происшествия Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.

Футбол Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.