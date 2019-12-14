с чего всё началось

Курс доллара на Украине может достигнуть отметки в 50 гривен в 2020 году, заявил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии для «РБК-Украина».

На Украине допустили резкий обвал гривны в 2020 году

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Культура Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95» Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.

Общество Rambler Group требует заблокировать Twitch в России Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.

Авто Opel возобновил продажи в России Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.

Происшествия На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.

Происшествия Прокуратура проверит дворец спорта в Перми после концерта Макса Коржа Поводом для проверки стал инцидент во время концерта: фанаты Коржа пронесли в зал файеры, зажгли их, после чего вступили в потасовку с пожарными, которые тушили огонь.

Политика В Киеве допустили возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса после открытия новых контрольно-пропускных пунктов.

Экономика Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).

Происшествия Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением назначить экс-министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора.