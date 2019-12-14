Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНа Украине допустили резкий обвал гривны в 2020 году

Курс доллара на Украине может достигнуть отметки в 50 гривен в 2020 году, заявил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии для «РБК-Украина».
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К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина
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Life.ru14 декабря в 14:59

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СМИ: К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны

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Украинской гривне предрекли резкий обвал

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«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

Комсомольская правда14 декабря в 14:16

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Московский Комсомолец14 декабря в 13:30

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Газета.Ru14 декабря в 12:55

Украинской гривне предсказали резкий обвал

Телеканал 360°14 декабря в 14:32
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

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Экономика

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Коммерсантъ вчера в 23:48
Авто

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РИА Новости 04:28
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Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
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Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

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Газета.Ru вчера в 23:17
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Комплексы «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

Газета.Ru 14 декабря в 15:37
Хоккей

Рейдеборн: хотел бы быть на месте Билялова, но он заслуживает свой успех

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Происшествия

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Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
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Поводом для проверки стал инцидент во время концерта: фанаты Коржа пронесли в зал файеры, зажгли их, после чего вступили в потасовку с пожарными, которые тушили огонь.
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В Киеве допустили возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса после открытия новых контрольно-пропускных пунктов.
Национальная служба новостей 03:05
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Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск 04:10
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
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Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России

Rusargument 03:57
Общество

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На стойке было катастрофическое состояние, колбасило сильно, справиться не смог.
Спорт-Экспресс вчера в 09:43
Происшествия

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:01
Политика

Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

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Появилось видео затонувшей подлодки с плавдоком в Севастополе

Появилось видео затонувших в Севастополе плавдока ПД-16 и подлодки Б-380. Запись опубликована на YouTube-канале «Вести- Севастополь».
Lenta.ru вчера в 06:41
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Российские гандболистки завоевали бронзу на японском чемпионате мира

Сегодня, 15 декабря, в Кумамото (Япония) завершается финальный турнир женского чемпионата мира по гандболу.
Весь спорт вчера в 05:01
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Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
РИА Новости 02:02
Происшествия

Сын Валерии снова попал в аварию

Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Lenta.ru 13 декабря в 13:32
Футбол

Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках

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Общество

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Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
РИА Новости 02:04
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В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
ТАСС 04:11
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В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
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