Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНа Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о новой крылатой противокорабельной ракете Р-360, которая способна долететь до российских кораблей в Новороссийске. Соответствующее заявление он сделал статье для издания "Деловая столица". Он отметил, что ракета принадлежит к комплексу "Нептун".
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