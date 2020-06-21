Армия и оружие
Газета.RuНа Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о новой крылатой противокорабельной ракете Р-360, которая способна долететь до российских кораблей в Новороссийске. Соответствующее заявление он сделал статье для издания "Деловая столица". Он отметил, что ракета принадлежит к комплексу "Нептун".
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Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
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Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
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Electronic Arts обновили правила поведения в играх
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