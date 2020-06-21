Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНа Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
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