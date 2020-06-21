Армия и оружие
Газета.RuНа Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
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Российский офицер прокомментировал слова украинского эксперта об ударе по России
Известиявчера в 22:49
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Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
Evo-rus.com вчера в 10:35
Наука
В недрах Земли обнаружили неизвестные структуры размером с континент
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science, команда ученых из Университета Мэриленда, Университета Джона Хопкинса и Тель-Авивского университета обнаружила в недрах Земли структуры неизвестной природы.
ToDay News Ufa вчера в 09:31
Происшествия
В Приангарье за сутки скончались ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2
Скончались три пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19.
REGNUM вчера в 22:39
Политика
Путин рассказал, чем обычно занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в свободное от работы время любит читать, слушать музыку и заниматься спортом.
Европейско-Азиатские новости вчера в 06:00
Армия и оружие
Forbes считает, что МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем
Известно, что Нью-Дели планирует приобрести 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30.
ПолитРоссия 20 июня в 05:56
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Политика
Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН вчера в 18:53
Наука
Ученые из Швейцарии выяснили, что мозг человека может создавать нейронные структуры в 11 измерениях
Исследователя говорят, что центральный орган ЦНС может создавать нейронные структуры в 11 измерениях.
Дни24 вчера в 10:11
Финансы
ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала фото с онкобольным Юдашкиным
Популярная российская певица Алла Пугачева опубликовала снимок с известным модельером Валентином Юдашкиным, который борется с онкологическим заболеванием.
Слово и Дело вчера в 02:31
Политика
Forbes: Путин преподал Западу урок истории
Президент России Владимир Путин преподал Западу урок истории. Такое мнение высказал журналист Джеймс Роджерс.
ПолитРоссия 20 июня в 10:41
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru 20 июня в 22:17
Происшествия
В Приморье за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Владивосток, 22 июня 2020, 03:57 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 25 пациентов, скончались — трое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 20:57
Культура
Концерт на Мамаевом кургане покажут в прямом эфире
Культуромания 20 июня в 03:10
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о возможности возвращения Анастасии Заворотнюк в кино
Следом издание привело слова неназванного собеседника, знакомого с ходом лечения Заворотнюк: "Настя уверенно идет на поправку, скоро вы её увидите в кино и на сцене".
Московский Комсомолец 20 июня в 06:03
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета вчера в 07:37
Общество
Бывший прокурор Забайкалья стал вице-губернатором
Как сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.
REGNUM вчера в 23:28
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
Политика
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета 20 июня в 14:07
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии
Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
Что происходит 20 июня в 01:55
Армия и оружие
Названо оптимальное направление удара США по России
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 20 июня в 05:08
Политика
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН вчера в 08:22
Политика
Путин оценил изменения в России за последние 20 лет
Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия кардинально изменилась за последние 20 лет.
ТАСС вчера в 06:30
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49