Армия и оружие
РИА НовостиНа Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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Политика
Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Общество
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
РИА Новости 06:36
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Политика
Путин рассказал о своем общении с внуками
Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что он общается со своими внуками, но выходит это у него нечасто.
ИА Красная Весна 06:31
Происшествия
В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек
Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
ТАСС 06:11
Здоровье
В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса
По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
Кино
Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»
Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 вчера в 10:52
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Футбол
Борис Ротенберг: «„Сочи“ не мог не забивать столько мячей, сколько забил»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу матча с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:22
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Экономика
Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия
Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
Общество
Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
Вести.Ru 06:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Авто
Китайский бренд Lifan находится на грани разорения
SpeedMe вчера в 07:20
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак спародировала видео с сыном Рудковской и Плющенко
Собчак решила спародировать видео в шоу «Осторожно: новости!».
Lisa.ru 05:00
Авто
Автомобили Mercedes-AMG получат электрифицированный турбокомпрессор
Работает «электрифицированный» турбокомпрессор от бортовой 48-вольтовой электросети и раскручивается до 170 000 об/мин. Оптимальный температурный режим системе обеспечивает соединение турбокомпрессора, электромотора и силовой электроники с контуром охлаждения двигателя.
Движок 18 июня в 10:16
Единоборства
Майк Тайсон бросил вызов Джону Джонсу, чемпион UFC отвечает
FightTime.ru 06:00
Общество
30 случаев коронавируса выявили в Калининградской области за сутки
30 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord 05:23
Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55