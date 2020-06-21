Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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Украина пригрозила ударить «Нептуном» по кораблям в Новороссийске

Телеканал 360°06:53

Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске

Известиявчера в 22:46

Украинские ракеты метят в Новороссийск, попадают — на Банковую

News.ru06:54

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

Газета.Ru02:34

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

РБКвчера в 23:33

В Госдуме осудили слова эксперта с Украины об «ударе» по Новороссийску

RT на русском06:14

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

РИА Новостивчера в 21:25
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Политика

Путин призвал работать, а не искать преемников

Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
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Происшествия

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
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Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
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Общество

Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие

РИА Новости 06:36
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Политика

Путин рассказал о своем общении с внуками

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что он общается со своими внуками, но выходит это у него нечасто.
ИА Красная Весна 06:31
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Lenta.ru 02:45
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Происшествия

В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек

Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
ТАСС 06:11
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Здоровье

В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса

По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
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Кино

Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»

Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 вчера в 10:52
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Футбол

Борис Ротенберг: «„Сочи“ не мог не забивать столько мячей, сколько забил»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу матча с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:22
Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
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Экономика

Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
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Происшествия

В Норильске пресекли массовую драку

РИА Новости 06:37
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Общество

Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
Вести.Ru 06:13
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Авто

Китайский бренд Lifan находится на грани разорения

SpeedMe вчера в 07:20
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Футбол

«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»

Российская газета вчера в 17:09
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак спародировала видео с сыном Рудковской и Плющенко

Собчак решила спародировать видео в шоу «Осторожно: новости!».
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Авто

Автомобили Mercedes-AMG получат электрифицированный турбокомпрессор

Работает «электрифицированный» турбокомпрессор от бортовой 48-вольтовой электросети и раскручивается до 170 000 об/мин. Оптимальный температурный режим системе обеспечивает соединение турбокомпрессора, электромотора и силовой электроники с контуром охлаждения двигателя.
Движок 18 июня в 10:16
Единоборства

Майк Тайсон бросил вызов Джону Джонсу, чемпион UFC отвечает

FightTime.ru 06:00
Общество

30 случаев коронавируса выявили в Калининградской области за сутки

30 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55
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