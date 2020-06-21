с чего всё началось

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Происшествия Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса». 560

Гаджеты В продаже появились новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S Компания Xiaomi объявила о начале продаж новых телевизоров Mi TV 4S в России.

Происшествия В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали. 165

Общество Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 803

Авто Audi RS Q8 хотят превратить в «убийцу» Lamborghini Urus Чтобы Audi RS Q8 со своим тюнинг-пакетом не уступал по скоростным качествам Lamborghini Urus, тюнеры подготовят для немецкого кроссовера программный модуль, который позволит форсировать мощность мотора с 600 до 704 л.с. Максимальный крутящий момент при этом также увеличится с 800 до 910 Нм.

Здоровье В Москве день медработника отмечают более 180 тысяч специалистов День медицинского работника в Москве отмечают более 180 тысяч специалистов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 2

Общество Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 341

Политика Премьер Японии захотел изменить Конституцию Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца срока пребывания на посту хочет провести референдум относительно внесения изменений в Конституцию страны. 5

Здоровье В Прикамье выявлено ещё 65 случаев коронавируса За прошедшие сутки на территории Пермского края было выявлено ещё 65 случаев инфицирования коронавирусом. 5

Футбол Нижегородов рассказал, как получил самую быструю красную карточку в истории чемпионатов России Бывший защитник Геннадий Нижегородов вспомнил о том, как получил самую быструю красную карточку в истории чемпионатов России в бытность игроком нижегородского «Локомотива».

Наука Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. 27

Армия и оружие У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку «Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении. 131