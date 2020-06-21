Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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На Украине рассказали о возможности ракетного удара по Новороссийску

RT на русском00:23

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

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Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске

Известиявчера в 22:46

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Lenta.ruвчера в 23:22

На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска

Газета.Ruвчера в 22:35

Украинский эксперт сообщил о прорыве в ракетостроении

Телеканал 360°вчера в 22:22

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

РИА Новостивчера в 21:25
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Технологии

Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления

Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня.
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Происшествия

Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон

Экспресс газета вчера в 12:09
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Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons

Vprognoze.ru 18 июня в 21:08
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Хоккей

Лучший нападающий в мире: челябинец Сергей Макаров празднует день рождения

В НХЛ провел 424 игр, набрав 384 очка (134+250). Дважды был олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и 8 раз чемпионом мира.
Царьград 19 июня в 02:18
Общество

Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня

В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.
Волжский.ру 19 июня в 05:20
Политика

В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
РИА Новости вчера в 09:53
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Происшествия

Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
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Авто

Audi RS Q8 превратят в «убийцу» Lamborghini Urus

Немецкая мастерская Lumma Design готова превратить Audi RS Q8 в «убийцу» Lamborghini Urus.
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Футбол

Футболисты «Спартака» захотели выплатить штрафы за своих болельщиков

Взгляд.ру вчера в 13:21
Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вмешательстве в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Единоборства

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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
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Происшествия

В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью

Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС вчера в 06:24
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Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Шоу-бизнес

86-летняя Татьяна Доронина оказалась в больнице

Экспресс газета вчера в 03:08
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Происшествия

В автономной зоне протестующих американцев произошла стрельба

Lenta.ru вчера в 15:48
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
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Футбол

Арсенал (Тула) — Спартак 2:3

Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
Тульская служба новостей вчера в 11:34
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 19 июня в 02:04
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Футбол

Ришарлисон назвал трех защитников, которые лучше ван Дейка

Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон признался, что не считает защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджила ван Дейка лучшим футболистом мира на своей позиции.
Sport24.ru 19 июня в 08:00
Экономика

Губернатор Морозов привел в регион «авиационного» инвестора с 3 млрд рублей

Предполагаемый суммарный объем инвестиций составит около 3 млрд рублей, планируется создать более 200 новых рабочих мест.
Ульяновск онлайн вчера в 09:36
Космос

О возможном космическом происхождении коронавируса говорили в «Вестях»

В программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым зашла речь о космическом происхождении коронавируса на Земле.
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