Армия и оружие
РИА НовостиНа Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Технологии
Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления
Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета вчера в 12:09
Игры
Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons
Vprognoze.ru 18 июня в 21:08
Хоккей
Лучший нападающий в мире: челябинец Сергей Макаров празднует день рождения
В НХЛ провел 424 игр, набрав 384 очка (134+250). Дважды был олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и 8 раз чемпионом мира.
Царьград 19 июня в 02:18
Общество
Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня
В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.
Волжский.ру 19 июня в 05:20
Политика
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
РИА Новости вчера в 09:53
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
Авто
Audi RS Q8 превратят в «убийцу» Lamborghini Urus
Немецкая мастерская Lumma Design готова превратить Audi RS Q8 в «убийцу» Lamborghini Urus.
Motor вчера в 16:32
Футбол
Футболисты «Спартака» захотели выплатить штрафы за своих болельщиков
Взгляд.ру вчера в 13:21
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вмешательстве в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Ведомости вчера в 12:42
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС вчера в 06:24
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru вчера в 10:59
Шоу-бизнес
86-летняя Татьяна Доронина оказалась в больнице
Экспресс газета вчера в 03:08
Происшествия
В автономной зоне протестующих американцев произошла стрельба
Lenta.ru вчера в 15:48
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
Тульская служба новостей вчера в 11:34
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 19 июня в 02:04
Футбол
Ришарлисон назвал трех защитников, которые лучше ван Дейка
Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон признался, что не считает защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджила ван Дейка лучшим футболистом мира на своей позиции.
Sport24.ru 19 июня в 08:00
Экономика
Губернатор Морозов привел в регион «авиационного» инвестора с 3 млрд рублей
Предполагаемый суммарный объем инвестиций составит около 3 млрд рублей, планируется создать более 200 новых рабочих мест.
Ульяновск онлайн вчера в 09:36
Космос
О возможном космическом происхождении коронавируса говорили в «Вестях»
В программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым зашла речь о космическом происхождении коронавируса на Земле.
LentaChel.ru вчера в 12:30