Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

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