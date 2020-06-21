Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — написал
 Жихоров в своей статье в издании «Деловая столица».
RT на русском00:23

Подробнее о событии

На Украине рассказали о возможности ракетного удара по Новороссийску

RT на русском00:23

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

РБКвчера в 23:33

На Украине допустили ракетный удар по кораблям в Новороссийске

URA.Ruвчера в 22:40

Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске

Известиявчера в 22:46

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Lenta.ruвчера в 23:22

На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска

Газета.Ruвчера в 22:35

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

РИА Новостивчера в 21:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
333
Политика

Путин назвал причины Второй мировой войны

Президент Владимир Путин опубликовал статью Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны в журнале The National Interest, в которой описал своё видение причин начала Второй мировой войны, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 18 июня в 15:46
4
Общество

Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы

Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
5
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
536
Шоу-бизнес

Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов

Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 19 июня в 09:08
1
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
2
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
6
Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
1,5K
Общество

На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия 00:34
674
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
18
Общество

Медик раскрыл способ меньше есть

Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
Известия вчера в 21:05
57
Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
22
Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM 18 июня в 21:40
4
Здоровье

В Орле проверяют информацию о дефиците мест в больницах

Прокуратура Орловской области организовала проверку после появления сообщений главного внештатного инфекциониста о том, что в городских больницах наблюдается дефицит мест для пациентов.
РЕН ТВ вчера в 06:43
101
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия вчера в 03:55
513
Происшествия

Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

RuNews24.ru вчера в 07:50
421
Экономика

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
Коммерсантъ 19 июня в 18:32
6
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила отфотошопленное до неузнаваемости фото

Лера Кудрявцева выставила в свой Instagram отфотошопленное до неузнаваемости фото.
Версия.Инфо вчера в 09:54
3
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
124
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
403
Здоровье

Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
91
Политика

Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа

Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Известия 01:17
62
Общество

Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Ольга Любимова должна поспособствовать снятию обвинений с фигурантов дела – сказала «Эху Моквы» подписавшая письмо актриса Юлия Ауг.
Эхо Москвы 02:29
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
92
Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
1K
Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
164
Политика

В Тбилиси проходит антироссийская акция

Взгляд.ру вчера в 12:51
20
Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
24
Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свои слова в защиту Ефремова

ФАН вчера в 17:35
40
Игры

Выход Cyberpunk 2077 снова отложили

CD Projekt RED отложила релиз игры до 19 ноября. Студия сообщила о переносе Cyberpunk 2077 в своих соцсетях.
SM News вчера в 02:10
79
Как работают Яндекс.Новости?
Главное