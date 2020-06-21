с чего всё началось

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Политика Путин назвал причины Второй мировой войны Президент Владимир Путин опубликовал статью Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны в журнале The National Interest, в которой описал своё видение причин начала Второй мировой войны, сообщает РБК. 4

Общество На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо» Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки. 674

Общество Медик раскрыл способ меньше есть Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть. 57

Наука Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. 22

Игры Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4 Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age. 4

Здоровье В Орле проверяют информацию о дефиците мест в больницах Прокуратура Орловской области организовала проверку после появления сообщений главного внештатного инфекциониста о том, что в городских больницах наблюдается дефицит мест для пациентов. 101

Экономика Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него. 6

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 403

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела. 91

Политика Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки. 62

Общество Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск по делу «Седьмой студии» Ольга Любимова должна поспособствовать снятию обвинений с фигурантов дела – сказала «Эху Моквы» подписавшая письмо актриса Юлия Ауг.

Общество Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. 1K