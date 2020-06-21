Армия и оружие
РИА НовостиНа Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — написал Жихоров в своей статье в издании «Деловая столица».RT на русском00:23
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