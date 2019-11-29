Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейНа Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

Министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза. В эфире телевизионного ток-шоу он заявил, что Минэнерго допускает возможность договора с РФ.
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«Честная позиция»: Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из РФ

Комсомольская правда05:22

На Украине допустили прямые поставки газа из России

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ТАССвчера в 15:19
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