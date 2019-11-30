Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
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На Украине допустили прямые поставки газа из России

РЕН ТВ06:16

Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России

РИА Новости03:07

Украина выдвинула условие покупки газа напрямую у России

Взгляд.рувчера в 15:22

Украина назвала условия готовности к поставкам газа из России

Интерфаксвчера в 16:27

Газ обойдётся Украине в $500 за тысячу кубов в случае остановки транзита

News.ruвчера в 16:50

На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

RT на русском02:07

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

ТАССвчера в 15:19
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Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии

В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
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«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из пяти поражений, уфимский коллектив проиграл третий матч подряд.
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В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
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«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»

В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов».
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Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
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Энергетика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Известия вчера в 13:59
Общество

РПЦ выступила против абортов при изнасилованиях

Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ выступает категорически против абортов, даже когда идет речь о беременности в результате изнасилования.
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«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
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Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Primpress.ru 28 ноября в 14:30
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При крушении вертолёта в Абрау-Дюрсо погиб один человек

Один человек, пилотировавший воздушное судно, погиб в результате крушения вертолёта в посёлке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
REGNUM 04:31
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM вчера в 09:15
Происшествия

В Марий Эл на Волге откололась льдина с девятью рыбаками

Известия 07:13
Политика

МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
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Медведчук обвинил главу МИД Украины в госизмене

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук отчитал главу МИД Украины Вадима Пристайко.
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Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
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«Ливерпуль» — «Брайтон»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Брайтона» на матч 14-го тура чемпионата Англии, информируют пресс-службы клубов.
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Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело 28 ноября в 19:11
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
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Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

Вести.Ru 07:30
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«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»

РИА Новости 07:38
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В ДНР приняли закон о госгранице

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости вчера в 04:41
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