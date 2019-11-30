Политика
РБКУкраинский министр допустил прямые поставки газа из России
Оржель добавил, что цена за прямые поставки в комплексе, в пакете с транспортом, как этого требует Россия, должна быть привязана к европейскому индикатору. «Мы переходим на европейское право», — пояснил министр, добавив, что заключение контракта по «политической цене» невозможно.
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Борьба с прицелом на Олимпиаду: в Эстерсунде стартует КМ по биатлону
Кубок мира по биатлону сезона-2019/20 стартует в субботу двумя гонками — сингл-микст и смешанная эстафета — на этапе в шведском Эстерсунде.
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Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
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Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Гаджеты
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Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Общество
Минтруд отказался сделать 31 декабря выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в этом году 31 декабря уже нельзя сделать выходным днем.
Общество
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Происшествия
Среди пострадавших в Гааге оказались дети
Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Хоккей
Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ
Гаджеты
Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods
Согласно новому отчёту тайваньского ресурса DigiTimes, Apple рассматривает возможность комплектования грядущих моделей iPhone 2020 своей беспроводной аудиогарнитурой AirPods.
Политика
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.
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В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Футбол
Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала»
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского "Арсенала".
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.