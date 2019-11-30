Политика

РБКРБКУкраинский министр допустил прямые поставки газа из России

Оржель добавил, что цена за прямые поставки в комплексе, в пакете с транспортом, как этого требует Россия, должна быть привязана к европейскому индикатору. «Мы переходим на европейское право», — пояснил министр, добавив, что заключение контракта по «политической цене» невозможно.
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